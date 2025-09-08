LUNA SEA・真矢が脳腫瘍公表、2020年には「大腸がんのステージ4が発覚しました」
ロックバンド・LUNA SEAの真矢（55歳）が9月8日、自身のInstagramを更新。脳腫瘍と診断されたことを公表した。
真矢はこの日、「2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落した」と、大腸がんのステージ4と診断を受けた後、治療をしながらライブを続けてきたと告白。
その上で「先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」と明かし、「耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と、新たな診断を受けたことを明かした。
そして「この先、放射線治療に臨もうと思っているところではあるのですが、もし炎症を起こした場合には動けなくなったり、演奏に支障が出たりすることが予想されます」とし、11月に出演する予定だった「LUNATIC FEST. 2025」は、代理として「1番信頼を置いている淳士氏」が出演すると報告。
「僕にとっても、LUNA SEAにとっても、応援してくれるみんなにとっても、それが1番納得の行くベストな結論だと思っています。快諾いただいた淳士氏に感謝いたします。そしてまた、ファンの皆さま、LUNA SEAのメンバーには多大なるご迷惑をおかけしますが皆さま、今後ともLUNA SEAをよろしくお願いいたします」とつづった。
また、「いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します。またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう」とつづっている。
