ロックバンド・ＬＵＮＡ ＳＥＡは８日、公式サイトでドラムの真矢が右側頭部に腫瘍が発見され「脳腫瘍と診断された」と公表した。

サイトによると、２０年に大腸がんのステージ４と診断されるも、手術、抗がん剤治療でライブを続行してきたというが、今年２月に「東京ドームで開催した結成３５周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」という。

脳神経外科でＭＲＩ検査を受けたところ、「右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」という。

今後は放射線治療に臨む予定だが後遺症考えられるため１１月８、９日のライブは「僕自身が１番信頼を置いている淳士氏にドラムセットに座ってもらい、真矢の代理として叩いてもらいます」と説明した。

「いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します。またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう」と約束した。

メンバーからも「僕たち４人は何よりもまず、真矢には何も心配せず、治療に専念してもらいたいと思っています。これまでどんなときも、ＬＵＮＡ ＳＥＡの屋台骨としてバンドを支えてきてくれた彼に今度は僕たちが帰ってこられる場所を守る番です」とのメッセージが寄せられた。

真矢は００年に元モーニング娘。の石黒彩と結婚している。