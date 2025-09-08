¡Ú½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥× 2025Ç¯41¹æ¡Û 9·î8Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§300±ß

¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥× 2025Ç¯41¹æ¡×¤òËÜÆü9·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡£

¡¡É½»æ¤È´¬Æ¬¥«¥éー¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Î¶áÌ¤Íè¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ëÃ»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¢á¡Ê¥â¥¸¥å¥í¡Ë¡×¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡×¤ä¡Ö°­ã±»Î¤Î¥­¥è¥·¤¯¤ó¡×¡¢¡Ö¤Ò¤Þ¤Æ¤ó¡ª¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£

