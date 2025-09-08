7月18日より公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、公開52日間で観客動員2200万人、興行収入314億円を記録した。

累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による同名漫画が原作のアニメ『鬼滅の刃』は、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰󠄀豆子を人間に戻すため、鬼殺隊へ入隊することから物語が始まる。

2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始。2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が公開され、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』が放送・配信された。2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』が開催され、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信、2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』が開催。5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』が放送・配信された。そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を三部作として制作することを発表し、『第一章 猗窩座再来』が7月18日より公開。公開3日間で日本歴代No.1のスタートを切った。

そんな本作が、公開日の7月18日から9月7日までの公開52日間で、観客動員2200万7405人、興行収入314億2591万6900円を記録した。公開3日間で日本歴代No.1の興行成績を記録した勢いそのままに、日本映画史上、最速で興行成績100億、そして200億を突破した『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。2020年10月に公開され、日本映画として歴代No.1 の300億突破の最速記録を更新した『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（公開59日間で100億を突破）の記録を塗り替え、日本で公開された映画史上、最速で300億を突破するという記録を更新した（興行通信社調べ）。

（文＝リアルサウンド編集部）