ÃæË¾±óAF¥ì¥ó¥º¡ÖTTArtisan AF 75mm f/2¡×¤ËÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥àX¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Ï9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡¢ÌÃ¾¢¸÷³Ø¤Î¸ò´¹¥ì¥ó¥º¡ÖTTArtisan AF 75mm f/2¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÂÐ±þ¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÏÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥àX¡£²Á³Ê¤Ï4Ëü5,000±ß¡£
APS-C¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëAFÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¡£³«ÊüFÃÍ¤òF2.0¤È¤·¡¢Èï¼ÌÂÎ¤òÈþ¤·¤¯ºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¥Ü¥±¤ÎÉÁ¼Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£35mmÈ½´¹»»¤Î¾ÇÅÀµ÷Î¥¤Ï115mmÁêÅö¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¸þ¤±¤Ë¥½¥ËーE¡¢¥Ë¥³¥óZ¡¢L¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¤òÈ¯ÇäºÑ¤ß¡£
¥ì¥ó¥º¹½À®¤Ï7·²10Ëç¡£ED¥ì¥ó¥º1Ëç¤È¹â¶þÀÞ¥ì¥ó¥º4Ëç¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿§¼ýº¹¤äÏÄ¤ß¤òÍÞÀ©¤·¤¿¡£
AF¶îÆ°¤Ë¥êー¥É¥¹¥¯¥ê¥åー¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥¿ー¤òºÎÍÑ¡£ÀÅ²»À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤ë¤¿¤áÆ°²è»£±Æ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ê¥¢¥¥ã¥Ã¥×¤ËÈ÷¤¨¤¿USBÃ¼»Ò¤ò²ð¤·¤Æ¡¢PC¤È¤ÎÀÜÂ³¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ÂÐ±þ¥Þ¥¦¥ó¥È¡§ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥àX ÂÐ±þ»£Áü²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡§APS-C ¾ÇÅÀµ÷Î¥¡§75mm¡Ê35mmÈ½´¹»»¡§115mmÁêÅö¡Ë ¥ì¥ó¥º¹½À®¡§7·²10Ëç¡ÊED¥ì¥ó¥º1Ëç¡¢¹â¶þÀÞ¥ì¥ó¥º4Ëç¡Ë ¥Õ¥©ー¥«¥¹¡§AF¡Ê¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ë ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥¡§0.75m ¹Ê¤ê¡§F2.0-F16 ¹Ê¤ê±©º¬¡§9Ëç ³°·ÁÀ£Ë¡¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥ÈÉô½ü¤¯¡Ë¡§Ìó¦µ67¡ß74mm ¼ÁÎÌ¡§Ìó326g ¥Õ¥£¥ë¥¿ー·Â¡§62mm ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥ì¥ó¥º¥Õー¥É¡¦Á°¸å¥¥ã¥Ã¥×
ºîÎãÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¾ÇÅÀ¹©Ë¼¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë