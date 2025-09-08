歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。

滋賀でライブを行ったことを報告しました。



森高千里さんは「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!” 9月7日 滋賀 ひこね市文化プラザ グランドホール 終了しました！」と、投稿。



続けて「滋賀県でのコンサートは6年半ぶりでした。待っていてくださった皆さん、温かく迎えてくださりありがとうございました。」と、綴りました。



そして「今日は初めから大きな声援で、皆さんの気合いを感じました〜」と、明かしました。





森高千里さんは「6年半前は雨天で天守近くまで行くことができなかった彦根城。今回は行ってきましたよ〜！」と、投稿。



続けて「彦根市のキャラクター『ひこにゃん』ともたくさん写真を撮りました！「ひこにゃん」の形をした食べ物も可愛かったです。」と綴ると、彦根城をバックにした写真をアップしました。





最後に、森高千里さんは「次は9月27日 京都 文化パルク城陽 プラムホール です！」と、ファンに向けて呼びかけています。







