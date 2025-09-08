¥¥ó¥³¥óÀ¾ÌîÎ¼×¢¡¡¡Ö·Ý¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ä¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Ä¬»þ¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡¡³á¸¶ÍºÂÀ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¡Ê45¡Ë¤¬7Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Âç¿Íµ¤¤ÎÎ¢¤Ç·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¬»þ¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÁêÊý¡¦³á¸¶ÍºÂÀ¤È¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¡£ÀêÀ±½Ñ¤Î¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¤ÇÀê¤¦×½×½¹ð¤µ¤ó¤Ï2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö2006Ç¯¤¬Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´Á³µ¡Ç½¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£°ìÊý¡¢³á¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2006Ç¯¤ËÎø°¦±¿¡¢°¦¾ð±¿¤¬µÞ¾å¾º¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢³á¸¶¤â¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢Åö¤¿¤êÅÝ¤·¤Æ¤ë¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢2006Ç¯¤Ë²Ç¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À¾Ìî¤Ï¡ÖËÍ¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¼´ÂÈ´¤³¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢»ëÄ°Î¨¤á¤Ã¤Á¤ã¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤Ï¤Í¤ë¤Î¥È¤Ó¤é¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÇúÈ¯¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¾Ìî¡£¡Ö¤½¤³¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¤³¦¤òÁÀ¤ï¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢³¨ËÜ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤½¤ÎÊÕ¡£¤À¤«¤é¡¢·Ý¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Ä¬»þ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³á¸¶¤â¡Ö¼þ¤ê¤¬¥¤¥¸¤ê¤À¤·¤Æ¡¢³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤«¤é¡£Î¢¤Ç¤º¤Ã¤È³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤Æ¡£¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡È¤ï¡¼¡É¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£À¾Ìî¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢³Î¤«¤Ë¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¤Ð°ìÈÖ¿ÍÀ¸¤Ç¥À¥¦¥ó¤Î»þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£À®¸ù¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤³¤³¤Ë²¿¤«Ì¤Íè¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³á¸¶¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅö»þ¤Ï¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¤Ï¤Í¤ë¤Î¥È¤Ó¤é¡Ù¤Ç¡¢¡Ø¤Ï¤Í¤ë¤Î¥È¤Ó¤é¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡È¤¢¤ì¡©¤³¤ì¡Ø¤Ï¤Í¥È¤Ó¡Ù½ª¤ï¤ó¤Î¤«¡©¡É¤È¡£¡Ø¤Ï¤Í¤ë¡Ù¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎMC¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö¤¬°ã¤¦Êý¸þ¤ò¸þ¤½Ð¤·¤Æ¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ê¤ó¤«ÍòÍè¤ë¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡È¤Ê¤ó¤Ç¡©¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡È¤½¤Ã¤Á¤«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡£¡È´í¤Ê¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£¥¾¥ï¥¾¥ï¤·¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£