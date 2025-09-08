イ・ジェフンが“伝説の交渉人”に 韓国ドラマ『交渉の技術』10・1U-NEXTで配信スタート 青木崇高ら日本人キャストも出演＜キャスト・あらすじ＞
俳優のイ・ジェフンが主演する韓国ドラマ『交渉の技術』（全24話）が、10月1日よりU-NEXTで配信されることが決定した。
【写真】少女時代ユリや青木崇高も出演する『交渉の技術』
同作は、伝説の交渉人と呼ばれる大手企業M＆A専門家とそのチームの活躍を描いたオフィスドラマ。韓国JTBCで2025年3月から4月にかけて放送され、回を重ねるごとに視聴率を伸ばし高い評価を獲得した話題作となっている。
経営危機に陥ったサンイングループの再建を託された“伝説の交渉人”ユン・ジュノを演じるのは、『復讐代行人 〜模範タクシー〜』シリーズで知られるイ・ジェフン。冷静かつ鋭い判断力を備え、グループのM＆Aチームの長を務めるジュノを見事に体現している。
そんなジュノが率いるチームメンバーには、キム・デミョンをはじめとした演技派＆注目俳優が集結。さらに日本を舞台に描かれるエピソードには、青木崇高、宮内ひとみがゲスト出演し、作品に一層の厚みを加えている。
■『交渉の技術』詳細
配信開始日：10月1日 正午 U-NEXTで配信スタート
キャスト：イ・ジェフン、キム・デミョン、アン・ヒョンホ、チャ・ガンユン、ソン・ドンイル、チャン・ヒョンソン、オ・マンソク、青木崇高、宮内ひとみ、クォン・ユリ（少女時代）
■あらすじ
経営危機に陥ったサンイングループ。その再建を託されたのは、“伝説の交渉人”ユン・ジュノだった。11兆ウォンという莫大な資金調達を目指し、ジュノは弁護士オ・スニョンらと共に大胆な戦略を打ち出していく。その一方で、次期会長の座を狙うハ・テス専務はジュノの復帰を快く思わず、あらゆる手段で行く手を阻もうとする。だが、ジュノの帰国の裏には、もう一つの隠された目的があった。社運を懸けたM＆Aという名の戦いが今、幕を開ける。
