俳優の風間俊介（42）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。サッカーの試合でのハプニングを振り返った。

この日は、サッカー好きとして知られる俳優・勝村政信もゲスト出演。勝村は「読売クラブのOBチームに入れてもらってて」と明かし、その縁でユース出身の俳優・川平慈英ら芸能人チームと読売クラブのOBで試合をすることに。「（東京）味の素スタジアムで、ラモス（瑠偉）さんとかそうそうたるメンバー」に、風間も誘われたという。

試合当日、集まったメンバーでウオーミングアップを始めたが、一向に現れない風間。勝村が電話を入れると、風間はスタジアムの入り口で警備員に止められているといい、「“何しにいらっしゃったんですか？”って言われたんで、“試合に出るんです”って言ったのに入れてもらえなかった」と話した。

しかし勝村は「“選手だ”って言えば入れるようになってる」と説明。それでも許可されなかったという風間に、勝村が「お前どこにいるんだ」と確認すると、風間は「（横浜の）日産スタジアムにいるんですけど」と答え、行き先を間違っていたことが判明した。

当時を振り返り、勝村は「横浜ですからね、日産は。味の素は調布」とあ然。さらに「本当にプロの試合があった日なんです」と明かすと、風間は「Jリーグの試合があったんで、Jリーグの試合に“出る”って言い張ってる風間がそこにいた」と解説した。

結局試合には間に合わず、「これはもう本当に、あの時の勝村さんをはじめ、関係各位の皆様、本当に申し訳ございませんでした」と改めて“謝罪”していた。