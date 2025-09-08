ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー、真矢（55）が8日、インスタグラムを更新。脳腫瘍との闘病を公表した。

「2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」と書き出した。

続けて「耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。 脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と報告した上で「この先、放射線治療に臨もうと思っているところではあるのですが、もし炎症を起こした場合には動けなくなったり、演奏に支障が出たりすることが予想されます」とつづった。

治療のため、11月8、9日に予定されている「LUNATIC FEST. 2025」では演奏せず「僕自身が1番信頼を置いている淳士氏にドラムセットに座ってもらい、真矢の代理として叩いてもらいます。僕にとっても、LUNA SEAにとっても、応援してくれるみんなにとっても、それが1番納得の行くベストな結論だと思っています。 快諾いただいた淳士氏に感謝いたします」とした。

最後に「いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します。またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう」と締めくくった。

LUNA SEA真矢は2000年に元モーニング娘。の石黒彩と結婚。1男2女の子供がいる。

以下、発表全文。

LUNA SEAの関係者各位

そして、ファンの皆さまへ LUNA SEAの真矢です。いつもLUNA SEAを応援してくださり、ありがとうございます。

僕から皆さまにご報告しなければならないことがあります。

2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。

ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました。

耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。

脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました。

この先、放射線治療に臨もうと思っているところではあるのですが、もし炎症を起こした場合には動けなくなったり、演奏に支障が出たりすることが予想されます。

そのような状況から、11月8日(土)・9日(日)に開催する『LUNATIC FEST. 2025』は僕自身が1番信頼を置いている淳士氏にドラムセットに座ってもらい、真矢の代理として叩いてもらいます。

僕にとっても、LUNA SEAにとっても、応援してくれるみんなにとっても、それが1番納得の行くベストな結論だと思っています。

快諾いただいた淳士氏に感謝いたします。

そしてまた、ファンの皆さま、LUNA SEAのメンバーには多大なるご迷惑をおかけしますが皆さま、今後ともLUNA SEAをよろしくお願いいたします。

いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します。またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう。

あ！ たばこ祭には、秦野祭囃し社中の山車のところで車椅子で一緒に参加する予定です。楽しみにしています！

9月27日(土)・28日(日)、僕たちの故郷・秦野でお待ちしています。

そして11月8日(土)・9日(日)ルナフェスでも、もちろんお待ちしております。

真矢／LUNA SEA