Da-iCE¡¢¿·¶Ê¡ÖTasty Beating Sound¡×¤¬¥â¥ó¥À¥ß¥óCM¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¡£CMÆ°²è¸ø³«
DDa-iCE¤¬¿·¶Ê¡ÖTasty Beating Sound¡×¤ò9·î24Æü(¿å)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£È¯É½¤È¤¢¤ï¤»¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹©Æ£Âçµ±¡¢²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬ºî»ì¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¡Ö¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë¤ªº×¤ê¥½¥ó¥°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡¦²Î»ì¡¦¥Ó¡¼¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÇÐ¶ç¤äÀîÌø¤Ë¸«¤é¤ì¤ë»í¤Î·Á¼°¤Ç¤¢¤ë¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë°ì¶Ê¤À¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¤Ë¤Ï¼ã¼ê½ñÆ»²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÉÍüÇµ¡É¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖTasty Beating Sound¡×¤ò´øÝÝ¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ËÜÆü¤è¤ê¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤¬¥¢¡¼¥¹À½Ìô ¥â¥ó¥À¥ß¥ó CM¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¡¢Da-iCE¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·TVCM¤¬Á´¹ñ¤ÇÊü±Ç³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£TVCM¤Ç¤Ï¥â¥ó¥À¥ß¥ó¤¬Æü¾ï¤äÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖDa-iCE¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ä¥À¥ó¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤òÉÁ¼Ì¡£¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦É½¾ð¤äÃç´Ö¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÅØÎÏ¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤¸ý¤Ç¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡ÙCM³µÍ×
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×ÊÓ60ÉÃ/30ÉÃ
¡ÖDa-iCE¡×ÊÓ 30ÉÃ/15ÉÃ
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë
Êü±ÇÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¡Ú¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.earth.jp/mondamin/
¢£Digital Single¡ÖTasty Beating Sound¡×
2025Ç¯9·î27Æü(¿å)ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
◾️¡ãDa-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-¡ä
https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1122278
2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë 17:30/18:30
2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë 17:30/18:30
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡ËÀÅ²¬¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê 17:30/18:30
2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡ËÀÅ²¬¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê 17:30/18:30
2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û 16:00/17:00
2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊ¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û 14:00/15:00
2025Ç¯11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ëºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê 17:00/18:30
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ëºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê 17:00/18:30
