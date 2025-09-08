GENERATIONS × Da-iCE、コラボシングル配信開始。＜TOKYO GENERATIONS COLLECTION＞でサプライズ初披露
GENERATIONSとDa-iCEのコラボレーションシングル「Grounds」が、本日9月8日(月)から配信スタートした。
前日9月7日(土)にさいたまスーパーアリーナで開催された＜TOKYO GENERATIONS COLLECTION＞のステージに、Da-iCEがサプライズゲストとして登場。大きな歓声に包まれる中、未発表であったGENERATIONS × Da-iCEの新曲「Grounds」をパフォーマンスし会場を沸かせたかたちだ。
2組は各メディアやイベントなどでも共演し、親交を深めてきた。昨年出演した＜a-nation 2024＞でのステージでコラボパフォーマンスを披露したことをきっかけに⼯藤⼤輝（Da-iCE）・⽩濱亜嵐（GENERATIONS）の2人で楽曲制作がスタート。作詞・作曲を工藤・白濱が手掛け、アレンジにShin Sakiura⽒を迎えて楽曲が制作された。振り付けは和田颯（Da-iCE）・中務裕太（GENERATIONS）の2人によって制作。
先月末に開催された＜a-nation 2025＞でも2組がコラボパフォーマンスを行い、2年連続の共演に、メンバーたちが「(これから)何か一緒にやったほうがいいんじゃないですか」と発していた言葉が、いよいよ実現したというわけだ。
今作「Grounds」はデビューから共に⻑い時間をかけて活動してきた両グループが、順風満帆とは言えずとも、ダンス&ボーカルグループとしてのキャリアを地層のように重ね続け、それでもなお新たなステージへと進み続けることを証明した楽曲。重厚感のあるサウンドとGENERATIONSとDa-iCEのボーカルの重なり合いが、歌詞に込められた想いをより強く印象付けるものとなっている。
GENERATIONS × Da-iCE Digital Single「Grounds」
2025年9月8日(月) 配信スタート
https://generations.lnk.to/grounds
GENERATIONS ライブ情報
＜GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”＞
2025/9/21(日) 福岡・マリンメッセ福岡 A館 ※SOLD OUT
2025/9/27(土) 9/28(日) 東京・国立代々木競技場 第一体育館 ※SOLD OUT
2025/10/1(土) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
2025/10/18(土) 10/19(日) 静岡・エコパアリーナ
2025/10/28(火) 10/29(水) 大阪・大阪城ホール ※SOLD OUT
2025/11/15(土) 11/16(日) 三重・三重県営サンアリーナ ※11/15(土)のみ SOLD OUT
2025/12/6(土) 12/7(日) 福井・サンドーム福井
2025/12/17(水) 12/18(木) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ
Da-iCE ライブ情報
＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞
https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1122278
■公演スケジュール(開場時間/開演時間)
2025年10月7日(火)【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30
2025年10月8日(水)【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30
2025年10月29日(水)【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30
2025年10月30日(木)【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30
2025年11月2日(日)【福岡】マリンメッセ福岡A館 16:00/17:00
2025年11月3日(月・祝)【福岡】マリンメッセ福岡A館 14:00/15:00
2025年11月11日(火)【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30
2025年11月12日(水)【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30