GENERATIONSとDa-iCEのコラボレーションシングル「Grounds」が、本日9月8日(月)から配信スタートした。

前日9月7日(土)にさいたまスーパーアリーナで開催された＜TOKYO GENERATIONS COLLECTION＞のステージに、Da-iCEがサプライズゲストとして登場。大きな歓声に包まれる中、未発表であったGENERATIONS × Da-iCEの新曲「Grounds」をパフォーマンスし会場を沸かせたかたちだ。

2組は各メディアやイベントなどでも共演し、親交を深めてきた。昨年出演した＜a-nation 2024＞でのステージでコラボパフォーマンスを披露したことをきっかけに⼯藤⼤輝（Da-iCE）・⽩濱亜嵐（GENERATIONS）の2人で楽曲制作がスタート。作詞・作曲を工藤・白濱が手掛け、アレンジにShin Sakiura⽒を迎えて楽曲が制作された。振り付けは和田颯（Da-iCE）・中務裕太（GENERATIONS）の2人によって制作。

先月末に開催された＜a-nation 2025＞でも2組がコラボパフォーマンスを行い、2年連続の共演に、メンバーたちが「(これから)何か一緒にやったほうがいいんじゃないですか」と発していた言葉が、いよいよ実現したというわけだ。

今作「Grounds」はデビューから共に⻑い時間をかけて活動してきた両グループが、順風満帆とは言えずとも、ダンス&ボーカルグループとしてのキャリアを地層のように重ね続け、それでもなお新たなステージへと進み続けることを証明した楽曲。重厚感のあるサウンドとGENERATIONSとDa-iCEのボーカルの重なり合いが、歌詞に込められた想いをより強く印象付けるものとなっている。

GENERATIONS × Da-iCE Digital Single「Grounds」

2025年9月8日(月) 配信スタート

https://generations.lnk.to/grounds

GENERATIONS ライブ情報

＜GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”＞

2025/9/21(日) 福岡・マリンメッセ福岡 A館 ※SOLD OUT

2025/9/27(土) 9/28(日) 東京・国立代々木競技場 第一体育館 ※SOLD OUT

2025/10/1(土) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

2025/10/18(土) 10/19(日) 静岡・エコパアリーナ

2025/10/28(火) 10/29(水) 大阪・大阪城ホール ※SOLD OUT

2025/11/15(土) 11/16(日) 三重・三重県営サンアリーナ ※11/15(土)のみ SOLD OUT

2025/12/6(土) 12/7(日) 福井・サンドーム福井

2025/12/17(水) 12/18(木) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ