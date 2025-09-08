GENIC¡¢½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCIRCLE -BEST of GENIC-¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
GENIC¤¬¡¢½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCIRCLE -BEST of GENIC-¡Ù¤ò12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢·ëÀ®¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Îµ°À×¤òÃ©¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë·×26¶Ê+¦Á¤ò¼ýÏ¿¡£CDÌ¤¼ýÏ¿¶Ê7¶Ê¤ò´Þ¤à¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö5th Anniversary Medley¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÁÛ¤¤½Ð¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¸·Áª¤·¤¿¡ÖBEST LIVE SETLIST¡×26¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢MVÁ´18¶Ê¡¦¡Ö5th Anniversary Medley -Special Movie-¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
GENIC¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡ØGENEX¡Ù¡ØEver Yours¡Ù¡ØN_G¡Ù¡Øif¡Ù¤È¡¢º£²ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCIRCLE¡Ù¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò·Ò¤²¤ë¤È¡ÖGENIC¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡ØGENIC¤Î²»³Ú¤ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤½¤ÎÎØ¤¬Âç¤¤¯·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ù¥¹¥ÈºîÉÊ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Éý¹¤¤³Ú¶Ê¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¦¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢GENIC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢BEST LIVESETLIST¡Ê26¶Ê¡Ë¡¦MV¡Ê18¶Ê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÉû²»À¼¥È¡¼¥¯¤¬¿·¤¿¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£Éû²»À¼¥È¡¼¥¯¼ýÏ¿¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¼ÁÌä¤ò°Ê²¼¥µ¥¤¥È¤è¤êÊç½¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¥á¥ó¥Ð¡¼Éû²»À¼¥È¡¼¥¯¼ÁÌäÊç½¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://forms.gle/j5rFqmwxCnZER2Fz6
¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾︎¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡ÚÁý»ÒÆØµ®¡Û
GENIC¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢
²û¤«¤·¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤µ¤»¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È°¦¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë°ìËç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡ÚÀ¾ß·Äè¡Û
¤³¤ÎBEST¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î°ì¶Ê°ì¶Ê¤Ë¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¿¤Á¤¬²Î¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
5¼þÇ¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âGENIC¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ú±«µÜæÆ¡Û
¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«5ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬È¯Çä¤·¤Þ¤¹¤Í¡¢¡¢
¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢²áµî¶Ê¤«¤éºÇ¿·¶Ê¤ò´Þ¤ó¤Àº£¤Þ¤Ç¤ÎGENIC¤ò°ìµ¤¤ËÃÎ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¤³¤³¤Þ¤ÇËÍ¤é¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¤¿¤ÊGENIC¤È¤Î»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª
¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¡£
¡ÚÀ¾ËÜçýÀ¸¡Û
GENIC½é¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡ª¥³¥í¥Ê²Ò¡¢ÉÔ°Â¡¢³ëÆ£¡¢ºÃÀÞ¡¢·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤«¤¬°ã¤¨¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Öº£¤ÎGENIC¡×¤Ï¤Ê¤¤¡£
ËÍ¤Ïº£¤ÎGENIC¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î5Ç¯´Ö¡¢ËÍÃ£¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£ÂçÀÚ¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¤³¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ìËç¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ê¤ëÂçÃÄ±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£ËÍ¤é¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡ª
¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿5Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤ò¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¶âÃ«µÇ°É¡Û
ÅÀ¤ÈÅÀ¤¬·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àCIRCLE¤Ï¡¢·ç¤±¤Æ¤¤¤¿±ß¤¬¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ä½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¡¢
¤Þ¤ï¤ê¤ß¤Á¤·¤Ê¤¬¤é¤âÃå¼Â¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¾Ú¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿Í¤È¿Í¤¬¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç1¤Ä¤Î±ß¤ÎÃæ¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Á´¤Æ¤¬¼«Ê¬Ã£¤Î¤½¤Î»þ¤ÎºÇÁ±¤ÎÁªÂò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âGENIC¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¡¢¹¬¤»¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤âÂçÀÚ¤ÊÌ¿¤Î»þ´Ö¤òGENIC¤ËÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤È¤³¤È¤ó¾å¤Ë¤¤¤³¤¦¡ª
¡Ú¾®ÃÓÎµÚö¡Û
GENIC¤â¿ë¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
µ°À×¡£°ì¤Ä°ì¤ÄÂçÀÚ¤Ë°¦¤Ç¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤¿¤Á¤¬¤â¤¦¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ì¶Ê°ì¶Ê¤Ë»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ëGENIC¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯Î®¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤â¡¢¾¯¤·É¸½à¤Î¤¢¤ÆÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë²þ¤á¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú±§°æÍ¥ÎÉÍü¡Û
5¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÇ¯¤Ë¡¢GENIC¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
GENIC¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡ªÀ§Èó¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
»ä¤¿¤Á¤Îµ°À×¤òÂô»³´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªBEST¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆâÍÆ¤âÀ¹¤êÂô»³¤Ç¤¹¤·¡¢½éÄ©Àï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ä¡ª¡ª
¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬³§¤µ¤Þ¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡ØCIRCLE -BEST of GENIC-¡Ù
2025Ç¯12·î24ÆüÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://GENIC.lnk.to/CIRCLE_PKG
¡ÚÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Û
CDÌ¤¼ýÏ¿¶Ê7¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´26¶Ê¡Ü5th Anniversary Medley¤ò¼ýÏ¿
¡¦¤®¤å¤Ã¤È¡Ê¥ä¥Þ¥¶¥¡Ö¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¡×CM¥½¥ó¥°¡Ë
¡¦Hurray!!¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡ª¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î ¡Ë
¡¦¤¢¤¤é¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤µ¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡ª¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
¡¦ENDER¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö°Å»¦¶µ¼¼¡×ºÆÊüÁ÷ Âè3ÃÆ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
¡¦Blue sky¡Ê¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¡Ö¥á¥é¥ÎCC¡×CM¥½¥ó¥°¡Ë
¡¦¿·¶Ê
+
¡¦5th Anniversary Medley
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬5Ç¯¤Îµ°À×¤ÎÃæ¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢¥½¥í¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Êmashup¤ò´Þ¤áÁ´15¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê¡Ë
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¾ÜºÙ¡Û
CD¡¡DISC1
01. SUN COMES UP
02. READY GO
03. ²ÆÎø
04. Êú¤¤·¤á¤¿¤é
05. Celebration
06. FUTURES
07. Íè¤¿¤ë½Õ
08. ½Õ¤¦¤é¤é
09. Shaky Shaky
10. ¤Þ¤ï¤ê¤ß¤Á
11. We Gotta Move
12. Supersonic
13. TALK
CD¡¡DISC2
01. Flavor
02. ¥µ¥è¥Ê¥é¤ÎÍýÍ³
03. I¡Çll Be There
04. LifE!!
05. Sorry not sorry
06. FUN! FUN! FUN!
07. IT¡ÇS SHOWTIME
08. ¤®¤å¤Ã¤È
09. Hurray!!
10. ¤¢¤¤é¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤µ
11. ENDER
12. Blue sky
13. ¿·¶Ê¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë
14. 5th Anniversary Medley
◾︎½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¿2CD+2DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)
¡Ú2CD+2DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-63807¡Á8/B¡ÁC
¡Ú2CD+2Blu-ray(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-63809¡Á10/B¡ÁC
²Á³Ê : \13,600 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
ÉõÆþÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(3¼ï¥»¥Ã¥È)
[Blu-ray][DVD]¡¡DISC1
01. ²ÆÎø ¡ãMusic Video¡ä
02. SUN COMES UP ¡ãMusic Video¡ä
03. Êú¤¤·¤á¤¿¤é ¡ãMusic Video¡ä
04. FUTURES ¡ãMusic Video¡ä
05. Shaky Shaky ¡ãMusic Video¡ä
06. ¤Þ¤ï¤ê¤ß¤Á ¡ãMusic Video¡ä
07. We Gotta Move ¡ãMusic Video¡ä
08. ¥¸¥ê¥¸¥êSUMMER ¡ãMusic Video¡ä
09. ²Æ¤Îæá ¡ãMusic Video¡ä
10. TALK ¡ãMusic Video¡ä
11. Flavor ¡ãMusic Video¡ä
12. ¥µ¥è¥Ê¥é¤ÎÍýÍ³ ¡ãMusic Video¡ä
13. N_G ¡ãMusic Video¡ä
14. LifE!! ¡ãMusic Video¡ä
15. FUN! FUN! FUN! ¡ãMusic Video¡ä
16. IT¡ÇS SHOWTIME ¡ãMusic Video¡ä
17. ¤®¤å¤Ã¤È ¡ãMusic Video¡ä
18. ¤¢¤¤é¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤µ ¡ãMusic Video¡ä
19. 5th Anniversary Medley -Special Movie-
¢¨#01¡Á#18¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Éû²»À¼¥È¡¼¥¯ÉÕ¤
[Blu-ray][DVD]¡¡DISC2
01. SOME COMES UP ¡ãGENIC Premium Showcase 2019¡ä
02. READY GO ¡ãGENIC Premium Showcase 2019¡ä
03. ²ÆÎø ¡ãGENIC Premium Showcase 2019¡ä
04. MOONLIGHT ¡ãa-nation ONLINE 2020¡ä
05. ·îÌë¤ËÃÚ¤»¤ë ¡ãGENIC ·ëÀ®1¼þÇ¯µÇ°LIVE -Celebration-¡ä
06. Celebration ¡ãGENIC ·ëÀ®1¼þÇ¯µÇ°LIVE -Celebration-¡ä
07. UPDATE ¡ãGENIC LIVE TOUR 2021 -GENEX-¡ä
08. FLY ¡ãGENIC LIVE TOUR 2021 -GENEX-¡ä
09. My BABY ¡ãGENIC LIVE HOUSE TOUR 2022 -We Gotta Move- [NIGHT]¡ä
10. U&I ¡ãGENIC LIVE HOUSE TOUR 2022 -We Gotta Move- [NIGHT]¡ä
11. ¤Þ¤ï¤ê¤ß¤Á ¡ãGENIC LIVE HOUSE TOUR 2022 -We Gotta Move- [NIGHT]¡ä
12. BURNIN¡Ç BURNIN¡Ç ¡ãGENIC LIVE HOUSE TOUR 2022 -We Gotta Move- [DAY]¡ä
13. Aventure ¡ãGENIC LIVE TOUR 2022 -Ever Yours- [DAY]¡ä
14. ²Æ¤Îæá ¡ãGENIC LIVE TOUR 2022 -Ever Yours- [DAY]¡ä
15. Êú¤¤·¤á¤¿¤é ¡ãGENIC LIVE TOUR 2022 -Ever Yours- [NIGHT]¡ä
16. Íè¤¿¤ë½Õ ¡ãGENIC LIVE TOUR 2022 -Ever Yours- [NIGHT]¡ä
17. Supersonic ¡ãGENIC LIVE 2023 -Flavors- Special Edition¡ä
18. Shaky Shaky(JOE Shakinʼ Remix) ¡ãGENIC LIVE 2023 -Flavors- Special Edition¡ä
19. Flavor ¡ãGENIC LIVE 2023 -Flavors- Special Edition¡ä
20. TOGETHER ¡ãGENIC LIVE 2023 -Flavors- Special Edition¡ä
21. I¡Çll Be There ¡ãGENIC LIVE TOUR 2024 N_G¡ä
22. Chill out!! ¡ãGENIC LIVE TOUR 2024 N_G¡ä
23. New Game!! ¡ãGENIC LIVE TOUR 2024 N_G¡ä
24. LifE!! ¡ãGENIC LIVE TOUR 2024 -if-¡ä
25. We are ¡ãGENIC LIVE TOUR 2024 -if-¡ä
26. Go on ¡ãGENIC LIVE TOUR 2024 -if-¡ä
¢¨Á´¶Ê¥á¥ó¥Ð¡¼Éû²»À¼¥È¡¼¥¯ÉÕ¤
◾︎ÄÌ¾ïÈ×
¡Ú2CD¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-63811¡Á2
²Á³Ê : \4,300 (ÀÇÈ´)
[ÉõÆþÆÃÅµ]¡Ê¢¨½é²ó»ÅÍÍ¤Î¤ß¡Ë
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(7¼ï¥»¥Ã¥È)
¡¦¥·¥ê¥¢¥ëÆÃÅµ±þÊç·ô
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
◾︎FC¸ÂÄêAnniversaryÈ×
¡ÊGENICnation¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ë2CD+Blu-ray(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)+GOODS
ÉÊÈÖ : AVZ1-63813¡Á63826B
²Á³Ê : \14,800 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : A4¥µ¥¤¥º¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
GOODS¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥»¥ì¥¯¥È¡Ë: 5¼þÇ¯µÇ°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¦¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
[Blu-ray]
¡¦Road to BUDOKAN -´°Á´ÈÇ-
¡¦GENIC hour ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü (¢¨GENIC³Ú¶Ê)
¤Û¤«±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡¡
[GOODS]¡Ê¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥»¥ì¥¯¥È¡Ë
¡¦5¼þÇ¯µÇ°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬5Ç¯¤Îµ°À×¤ÎÃæ¤«¤éLIVE¡¦MV¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢ÁÛ¤¤½Ð¡õ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤äÈ±·¿¤Ê¤É¤òÁª¤ó¤Çºî¤é¤ì¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¡¦¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢2025/9/23(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó(·èºÑ´°Î»)Ê¬¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë³ÎÊÝ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚGENICnation¸ÂÄêÆÃÅµ¡Û
GENICnation¡Êmu-mo SHOP¡Ë¤Ë¤Æ¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡¢FC¸ÂÄêAnniversaryÈ×¤Î3·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¤ò¤´Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢
5¼þÇ¯µÇ°CIRCLE·¿GENIC¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(7¼ï¥»¥Ã¥È¡Ë¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢2025/9/23(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó(·èºÑ´°Î»)Ê¬¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë³ÎÊÝ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úmu-mo SHOP¸ÂÄêÆÃÅµ¡Û
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼A
ÄÌ¾ïÈ×¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
FC¸ÂÄêAnniversaryÈ×¡§¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼B
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡GENIC ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡GENIC ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡GENIC ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡GENIC ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡GENIC ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok