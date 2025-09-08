川崎希、生後2ヶ月の第3子次女を顔出し公開「そっくり」「ニコニコで可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/09/08】実業家でタレントの川崎希が、9月8日までに自身のInstagramを更新。生後2ヶ月を迎えた第3子次女を公開し、反響が寄せられている。
【写真】川崎希「パパママそっくり」と話題の第3子
川崎は「グーちゃん生後2ヶ月」と愛娘の成長を報告。「よくニッコリしてくれて癒し系」とコメントし、チェック柄の服を着た次女が笑顔を見せる動画を載せている。
この投稿に、ファンからは「パパママにそっくり」「ニコニコで可愛い」「癒される笑顔」「天使みたい」「成長が楽しみ」「幸せそう」といった声が上がっている。
川崎は2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に自身のInstagramを通じて第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】川崎希「パパママそっくり」と話題の第3子
◆川崎希、第3子次女の成長を報告
川崎は「グーちゃん生後2ヶ月」と愛娘の成長を報告。「よくニッコリしてくれて癒し系」とコメントし、チェック柄の服を着た次女が笑顔を見せる動画を載せている。
この投稿に、ファンからは「パパママにそっくり」「ニコニコで可愛い」「癒される笑顔」「天使みたい」「成長が楽しみ」「幸せそう」といった声が上がっている。
川崎は2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に自身のInstagramを通じて第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】