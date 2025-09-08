元AKB48横山由依、ヘアカット報告「久しぶり」新スタイルに反響「可愛い」「新鮮」
【モデルプレス＝2025/09/08】元AKB48で女優の横山由依が6日、自身のInstagramを更新。髪を短くカットした新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】横山由依、ヘアカット報告「久しぶりに」
横山は「髪の毛を少し短めにしました。久しぶりに切りっぱなしです！」とコメントし、これまでのセミロングから印象を変えた切りっぱなしの自然なヘアスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「似合ってる」「可愛い」「新鮮」「素敵なヘアスタイル」「ワンピースも可愛い」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
