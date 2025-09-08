新婚の武尊、食事は妻・川口葵がサポート「初めて人に任せた」“甘い新婚生活”に意気込みも
【モデルプレス＝2025/09/08】元K-1三階級制覇王者の武尊と女優の川口葵が8日、東京・とっとり・おかやま新橋館で行われた鳥取県「ベストペア（＝梨）」任命式に、鳥取県知事の平井伸治氏とともに出席。7月に結婚後、2ショットでは初のイベント出席となった。イベント後には、新婚生活に関する質問に回答した。
【写真】川口葵、武尊へケーキを“あーん”
イベント後の代表質問に応じた2人は、新婚生活と鳥取の梨はどちらが甘いか尋ねられると、武尊は「鳥取梨のほうが甘いと思います（笑）」と回答。「結婚したんですけど、僕が試合前なのであまり新婚っぽい生活はできていないかなと思って。結婚を発表してすぐアメリカ合宿に行ったので、今のとことはあまり甘くないですね」と打ち明けた。川口も「甘い新婚生活になれるよう頑張ります」と力強く語った。
また、梨に関するエピソードを聞かれると、武尊は「原料に入っているので、夜ご飯を食べるのが17時すぎとかなんですよ。21時、22時くらいになるとお腹が空いてくるので、そういうときに梨を剥いてくれて、寝る前とかに食べています」と明かし、川口は「1個1個愛情を込めて丁寧に剥いています」とにっこり。
これに武尊は「今まで僕は減量中も料理は全部自分でやっていたんですけど、（川口と）付き合うようになって初めて試合前の食事を人に任せたんですよ。料理も上達していつも美味しく作ってくれています」と笑顔で語り、最初の頃はいろいろと指導したそうで「油入れすぎとか、砂糖を使わないでとかいろいろ教えました」と告白。川口は「今は自分で考えて、自分流で作っています」と打ち明けた。
さらに、武尊は「現役を十何年やっていますけど、食事のコントロールも体重を落とすのもほとんど自分でやってきたんですけけど、付き合うようになって初めてサポートしてもらっているので、練習も捗るし、メンタル的にも支えられています」と川口へ感謝。
武尊をどのようにサポートしていきたいかと尋ねられた川口は「頑張っちゃう性格なので、お家に帰ってきたら試合のことはなるべく考えないようにしてもらって、気分転換でワンちゃんと遊んだり、ゲームをしたりとかして、自分の時間を作ってもらって自由に過ごしてもらいたいなと思います」と語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】川口葵、武尊へケーキを“あーん”
◆武尊＆川口葵、新婚生活は「今のとことはあまり甘くない」？
イベント後の代表質問に応じた2人は、新婚生活と鳥取の梨はどちらが甘いか尋ねられると、武尊は「鳥取梨のほうが甘いと思います（笑）」と回答。「結婚したんですけど、僕が試合前なのであまり新婚っぽい生活はできていないかなと思って。結婚を発表してすぐアメリカ合宿に行ったので、今のとことはあまり甘くないですね」と打ち明けた。川口も「甘い新婚生活になれるよう頑張ります」と力強く語った。
これに武尊は「今まで僕は減量中も料理は全部自分でやっていたんですけど、（川口と）付き合うようになって初めて試合前の食事を人に任せたんですよ。料理も上達していつも美味しく作ってくれています」と笑顔で語り、最初の頃はいろいろと指導したそうで「油入れすぎとか、砂糖を使わないでとかいろいろ教えました」と告白。川口は「今は自分で考えて、自分流で作っています」と打ち明けた。
◆武尊、川口葵へ感謝「メンタル的にも」
さらに、武尊は「現役を十何年やっていますけど、食事のコントロールも体重を落とすのもほとんど自分でやってきたんですけけど、付き合うようになって初めてサポートしてもらっているので、練習も捗るし、メンタル的にも支えられています」と川口へ感謝。
武尊をどのようにサポートしていきたいかと尋ねられた川口は「頑張っちゃう性格なので、お家に帰ってきたら試合のことはなるべく考えないようにしてもらって、気分転換でワンちゃんと遊んだり、ゲームをしたりとかして、自分の時間を作ってもらって自由に過ごしてもらいたいなと思います」と語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】