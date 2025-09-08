高橋ユウ、アメリカのパワースポットで息子と2ショット「癒される」「自然が美しい」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】モデルの高橋ユウが6日、自身のInstagramを更新。息子とのセドナ旅行の様子を公開した。
【写真】高橋ユウ、息子とパワースポットで2ショット
高橋は「セドナ。最高だった。山々と大地の凄さ、自然の強さを感じる旅。パワースポットのひとつであるChapel of the holy crossへ」とコメントし、アメリカ・セドナの美しい自然を背景に息子との親子2ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子時間」「癒される」「幸せそう」「自然が美しい」「息子さん可愛い」「良い思い出」などのコメントが寄せられている。
高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】高橋ユウ、息子とパワースポットで2ショット
◆高橋ユウ、息子との親子2ショット公開
高橋は「セドナ。最高だった。山々と大地の凄さ、自然の強さを感じる旅。パワースポットのひとつであるChapel of the holy crossへ」とコメントし、アメリカ・セドナの美しい自然を背景に息子との親子2ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子時間」「癒される」「幸せそう」「自然が美しい」「息子さん可愛い」「良い思い出」などのコメントが寄せられている。
高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】