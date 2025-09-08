浅野忠信の18歳年下妻・中田クルミ、ミニスカで美脚披露「可愛い」「素敵です」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】俳優・浅野忠信の妻で女優の中田クルミが、9月8日までに自身のInstagramを更新。ストリートファッションでの美脚ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】浅野忠信の18歳年下妻、美脚際立つミニスカ姿
中田は「MUSE」とつづり、夜の街で撮影された自身の写真を公開。黒のミニスカートにグラフィックTシャツ、白いハイソックスとスニーカーを合わせたカジュアルスタイルで、美しい脚のラインが印象的なショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「素敵です」「かっこいい」「おしゃれ」「似合ってる」といった声が上がっている。
中田は浅野と2022年8月に結婚を発表。当時18歳の年の差婚として注目を浴びていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】浅野忠信の18歳年下妻、美脚際立つミニスカ姿
◆中田クルミ、スタイリッシュなミニスカコーデ披露
中田は「MUSE」とつづり、夜の街で撮影された自身の写真を公開。黒のミニスカートにグラフィックTシャツ、白いハイソックスとスニーカーを合わせたカジュアルスタイルで、美しい脚のラインが印象的なショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「素敵です」「かっこいい」「おしゃれ」「似合ってる」といった声が上がっている。
中田は浅野と2022年8月に結婚を発表。当時18歳の年の差婚として注目を浴びていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】