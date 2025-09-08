鷲尾伶菜、ミニ丈トップス姿で美ウエスト披露「かっこいい」「似合ってる」
【モデルプレス＝2025/09/08】歌手の鷲尾伶菜が6日、自身のInstagramを更新。クロップド丈のトップスを着用した姿を公開した。
【写真】鷲尾伶菜、ミニ丈衣装で美ウエスト披露
6日に開催された音楽フェス「HAPPINESS JAM 2025」に出演した鷲尾は「とても盛り上がってくれてありがとうございました！最高！！」とコメントし、黒と白のジャケットにクロップド丈のトップスを組み合わせたコーディネートで美しいウエストラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美ウエスト」「かっこいい」「似合ってる」「綺麗」「クールで素敵」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
