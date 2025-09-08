µµÅÄÂçµ£»á¡¢°æ¾å¾°ÌïVS¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤òÂçÃÀÍ½ÁÛ...Åö¤¿¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡Ö¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬¾¡¤Ä¡×ÍýÍ³
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦µµÅÄÂçµ£»á¡Ê36¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯9·î7Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢14Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡¢32¡ËÂÐWBAÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢30¡ËÀï¤Î¾¡ÇÔ¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤¬Éé¤±¤ë¤Ê¤é¤³¤³¡×
°æ¾å¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÃÄê²¦¼Ô¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÇËÉÙ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ê¡¢16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤À¡£¸µWBA¡¦IBFÆ±µé²¦¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥íÀïÀÓ¤Ï14¾¡¡Ê11KO¡Ë1ÇÔ¡£
³¤³°¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ò¡ÖºÇ¶¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤â¤¤¤ë¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÏWBA¡¦IBF²¦¼Ô»þÂå¤«¤é°æ¾å¤È¤ÎÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤¹¤ë¡£
²áµî¤Ë¤â°æ¾å¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Î¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿µµÅÄ»á¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ËÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Ê¤é°æ¾åÁª¼ê¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Î»ëÅÀ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔµÈ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢1ÈÖ¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ê26Ç¯¡Ë5·î¤Î°æ¾åÂÐÃæÃ«¡Ê½á¿Í¡Ë¡£»Ä¹ó¤Ë¤â¤³¤ì¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ê°æ¾å¡¢ÃæÃ«¡Ë¤É¤Á¤é¤«¤ËÅÚ¤¬¤Ä¤¯¥±¡¼¥¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤¬Éé¤±¤ë¤È¤³¤Î»î¹ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£5·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢°æ¾åÁª¼ê¤¬¡¢ÃæÃ«Áª¼ê¤¬Éé¤±¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£°æ¾åÁª¼ê¤¬¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÁª¼ê¤ËÉé¤±¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Éé¤±¤ë¤Ê¤éÃæÃ«Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°æ¾åÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¡×
°æ¾å¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢12·î¤ËWBCÆ±µé1°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡¢25¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£°ìÊý¤ÎÌµÇÔ¤ÎÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡¢27¡Ë¤Ï¡¢12·î¤Ë¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡¢29¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µµÅÄ»á¤Ï¡¢¡ÖÃæÃ«¤Ï¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ËÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö°æ¾å¤â¥Ô¥«¥½¤ËÀäÂÐÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤¬Éé¤±¤ë¤Ê¤é¤³¤³¡£¤³¤³¤Ç°æ¾åÁª¼ê¤¬Éé¤±¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ê°æ¾åÂÐÃæÃ«Àï¤ò¡Ë¸«¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£»î¹ç¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ì¤Íè¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
µµÅÄ»á¤Ï¡¢²áµî¤ËÂÐÀï¤Î±½¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¤³¦²¦¼ÔÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢°æ¾åÂÐÃæÃ«Àï¤Ë¸ÀµÚ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾¼Ô¤Ï¡¢26Ç¯5·î¤ËÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÁª¼ê¤ËÈïÃÆ¤·¤Æ¡¢¸ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÅ¸³«¤òÌá¤»¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤¿²á¤®¤ë¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£²¶¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï»î¹ç¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤Í½ÁÛ¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤ÎÆâÍÆ¤òÍ½ÁÛ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ¸å¡¢³¬µé¤ÎÊÉ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤¦²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³3Àï¤Ï¡¢°æ¾åÁª¼ê¤ÎÈïÃÆ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤«¤¹¤«¤ÊÈïÃÆ¤À¤¬¡¢°æ¾åÁª¼ê¤Ï´°àú¤¹¤®¤Æº£¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥é¥¦¥ó¥É¿ô¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¤³¤í¤Ï¡¢5¥é¥¦¥ó¥É°ÊÆâ¤ËKO¤ÇÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó»î¹ç¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¹¤´¤¤¤±¤É¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤â¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Ï¡ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é³¬µé¤ÎÊÉ¤¬ºÇ¶á½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡Ê¥ë¥¤¥¹¡Ë¥Í¥êÀï¤ÇÅÝ¤ì¡¢¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹Àï¤Ç¤âÅÝ¤ì¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÆ±¤¸¼ïÎà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤Î¼õ¤±Êý¤¬°ã¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤¬¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢°æ¾åÁª¼ê¤Ï¥À¥¦¥ó¸å¤ËÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê»î¹ç¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÁª¼ê¤ËÈïÃÆ¤·¤Æ¡¢¸ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÅ¸³«¤òÌá¤»¤Ê¤¤¡£Í½ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï°æ¾åÁª¼ê¤¬¾¡¤Ä¤¬¡¢Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é°æ¾åÁª¼ê¤¬Éé¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤À¤È»×¤¦¡£º£²ó¤ÏÉáÄÌ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ê¤é°æ¾åÁª¼ê¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤À¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤À¤¬¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÁª¼ê¤¬¾¡¤Ä¡£ËÍ¤Ï¤³¤ó¤ÊÍ½ÁÛ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÎÍ½ÁÛ¤ò´Ó¤¤¤¿¡×
¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï°æ¾åÀï¤Ë¸þ¤±¡¢°ÛÎã¤ÎÁá¤µ¤È¤â¤¤¤¨¤ë»î¹ç3½µ´ÖÁ°¤Î8·î24Æü¤ËÍèÆü¡£»þº¹¤Ê¤É¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£