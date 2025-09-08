¼Ñ¤Ä¤±¤Ë¤·¤¿¡É¤¹¤ë¤á¤¤¤«¡É¤ò¹ë²÷¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª¥¹¥·¥í¡¼¡ÖÇ½ÅÐ¾®ÌÚ¹Á¤¤¤«¤Î¤» ¤¤¤«ÇòÅò¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×
ÃÏ¸µ¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤òÁ´¹ñ¤ØÅÁ¤¨¤ë¡¢¥¹¥·¥í¡¼¡È¥¸¥â¥á¥·¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè3ÃÆ¤ò³«ºÅ¡ª
ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÄ®¤ÎÌ¾»º¡È¾®ÌÚ¹Á¤Î¤¹¤ë¤á¤¤¤«¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÇ½ÅÐ¾®ÌÚ¹Á¤¤¤«¤Î¤» ¤¤¤«ÇòÅò¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥¹¥·¥í¡¼¡È¥¸¥â¥á¥·¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÇ½ÅÐ¾®ÌÚ¹Á¤¤¤«¤Î¤» ¤¤¤«ÇòÅò¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×
²Á³Ê¡§460±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á9·î28Æü(Æü¡Ë
ÈÎÇäÍ½ÄêÁí¿ô¡§45Ëü¿©
¢¨ÈÎÇäÍ½ÄêÁí¿ô¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¥·¥í¡¼
¢¨¡Ö¥¹¥·¥í¡¼Ì¤Íè·¿ËüÇîÅ¹¡×¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ To Go¡×¡¢¡ÖµþÃ®¡¦¥¹¥·¥í¡¼¡×¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ï¥¢¥×¥ê¡¦HP¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹
²óÅ¾¤¹¤·¥¹¥·¥í¡¼¤«¤é¡¢¥¹¥·¥í¡¼¡È¥¸¥â¥á¥·¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÇ½ÅÐ¾®ÌÚ¹Á¤¤¤«¤Î¤» ¤¤¤«ÇòÅò¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
2024Ç¯¤Î6·î¤è¤ê¡ÖÁ´¹ñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë±£¤ì¤¿Ì¾»º¤äÌ¾Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¡ÖÃÏ°è¤Ë´Ô¸µ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤È¥³¥é¥Ü¤ò¤·¤¿¡È¥¸¥â¥á¥·¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¹¥·¥í¡¼¡£
Âè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÄ®¤ÎÌ¾»º¡È¾®ÌÚ¹Á¤Î¤¹¤ë¤á¤¤¤«¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÇ½ÅÐ¾®ÌÚ¹Á¤¤¤«¤Î¤» ¤¤¤«ÇòÅò¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¿ÌºÒ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ç½ÅÐÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹¥·¥í¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç½ÅÐÄ®¤ÎË¤«¤Ê¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éü¶½¤Ø¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¥á¥Ë¥å¡¼²½¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥·¥í¡¼¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖÇ½ÅÐ¾®ÌÚ¹Á¤¤¤«¤Î¤» ¤¤¤«ÇòÅò¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î¼çÌò¤Ï¡¢ÆüËÜ»°Âç¥¤¥«Äà¤ê¹Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÇ½ÅÐÈ¾Åç¡¦¾®ÌÚ¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë¡È¾®ÌÚ¹Á¤Î¤¹¤ë¤á¤¤¤«¡É¤Ç¤¹¡£
¾®ÌÚ¹Á¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¤¤¤«¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¡È¾®ÌÚ¤ÎÁ¥Åà¤¹¤ë¤á¤¤¤«¡É¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î»Ô¾ì¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÍÈ¤²¸å¤¹¤°¤ËÁ¥Æâ¤ÇµÞÂ®Åà·ë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Á¯ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÃÆÎÏ¤¢¤ë¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤³¤Î¡È¾®ÌÚ¹Á¤Î¤¹¤ë¤á¤¤¤«¡É¤ò¼Ñ¤Ä¤±¤Ë¤·¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¾®ÌÚ¹Á¤Î¤¹¤ë¤á¤¤¤«¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾®ÌÚ¹Á¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÎÈ¬¸Í¹Á¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÈ¡´Û¹Á¤ÈÊÂ¤ÖÆüËÜ»°Âç¥¤¥«Äà¤ê¹Á¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¤¤¤«¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¾®ÌÚ¤ÎÁ¥Åà¤¹¤ë¤á¤¤¤«¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¹â¤¤Á¯ÅÙ¤ÈÉÊ¼Á¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£
¾®ÌÚ¤ÎÁ¥Åà¤¹¤ë¤á¤¤¤«¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÁ¥ÆâµÞÂ®Åà·ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÎäÅàµ»½Ñ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤ì¤¿¤Æ¤Î¤¤¤«¤òÇÈ·¿¤ÎÎäÅà¥È¥ì¡¼¤Ë1ÇÕ¤º¤ÄÊÂ¤Ù¡¢Á¥Æâ¤ÎµÞÂ®ÎäÅà¼¼¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹40ÅÙ¤ËÅà·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç³Í¤ì¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
²òÅà¤·¤¿¤¤¤«¤Ï¡¢µÛÈ×¤¬¼ê¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤Û¤É¤Î¶Ã¤¤ÎÁ¯ÅÙ¡£
»É¿È¤Ç¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤Çò¤µ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«ËÜÍè¤ÎÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤ÈÎÏ¶¯¤¤É÷Ì£¤Ï¡¢¿©ÄÌ¤ò¤âÓ¹¤é¤»¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡È¥¸¥â¥á¥·¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï
¥¹¥·¥í¡¼¤Ç¤Ï5¤Ä¤ÎÌóÂ«¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÖÃÏ°è¤Ë´î¤Ð¤ì¤ëÅ¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌóÂ«¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤äÅ¹ÊÞÂÎ¸³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Î6·î¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥¹¥·¥í¡¼¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÆüËÜÃæ¤Î±£¤ì¤¿Ì¾»º¤äÌ¾Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¡ÖÃÏ°è¤Ë´Ô¸µ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¡È¥¸¥â¥á¥·¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¹¥·¥í¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÇÍÌ¾¤Ê¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤äÅâÍÈ¤²Å¹¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ÍÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤òÁ´¹ñ¤Î¥¹¥·¥í¡¼¤ÇÌ£¤ï¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¤Îµù¶¨¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡ËÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¡¢Ç½ÅÐ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¶âÂô°ÊÆî¤Î³Æ»ÔÄ®¤Ç¤â¡¢°û¿©Å¹¤ä´Ñ¸÷¤Ë·È¤ï¤ë»ö¶È¼Ô¡¢¸©»ºÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¼Ô¤ÎÇä¾å¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©µù¶¨¡¦ÀÐÀî¸©¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±þ±ç¾ÃÈñ¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¤Ø¤Î±þ±ç¾ÃÈñ¤¬Ç½ÅÐ¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÄ®¤ÎÌ¾»º¡È¾®ÌÚ¹Á¤Î¤¹¤ë¤á¤¤¤«¡É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¤¤¤«¤Î»Ý¤ß¤È¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¡ª
¡ÖÇ½ÅÐ¾®ÌÚ¹Á¤¤¤«¤Î¤» ¤¤¤«ÇòÅò¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥¹¥·¥í¡¼¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÂÐ¾Ý³°
¢¨»ÅÆþ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä¤òÃæÃÇ/Ãæ»ß¤Þ¤¿¤ÏÈÎÇä¿ô¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¨¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ï¡È¾®ÌÚ¹Á¤Î¤¹¤ë¤á¤¤¤«¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó
