M!LK・山中柔太朗、「DERMA LASER」の新商品アンバサダーに就任 新ビジュアルも公開
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗が、スキンケアブランド「DERMA LASER」の新商品アンバサダーに就任し、新ビジュアルが公開された。
【画像】透明感すご！ナチュラルな表情でこちらを見つめる山中柔太朗
同ブランドは、肌の悩みを集中的にアプローチする“レーザー美容発想”のスキンケアブランド。「ダーマレーザー」シートマスクシリーズは、ナノカプセルに美容成分をたっぷりと内包し、角質層のすみずみまで、必要な個所に的確に届けることにより、毛穴・くすみ・ツヤ・ハリ・キメ・弾力・透明感・肌荒れなど、お肌が持つさまざまな悩みに集中的にアプローチ。速攻性を実感できる。
そんな「DERMA LASER」から、“水光ケア”がかなう注目の美容成分PDRN配合のシートマスク2種『スーパーPDRN＋セラミド100マスク』『スーパーPDRN＋VC100マスク』が新登場する。
山中は、2001年12月23日生まれ。栃木県出身。俳優として、映画『あたしの！』、『BADBOYS-THE MOVIE-』、『君がトクベツ』などの話題作に立て続けに出演。そして読売テレビ・ドラマDiVE枠『悪いのはあなたです』（11月3日スタート、毎週月曜 深1：29）ではW主演を務める。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとしても活動中。
