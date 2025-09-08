LUNA SEA真矢、脳腫瘍公表＆闘病に驚きの声「5年前から闘病してたのか...」 復活臨む激励コメント続々「絶対回復してまたかっちょいードラム叩いてくれぇぇえ!!!」
ロックバンド・LUNA SEAの真矢が8日、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表。この一報にSNSでは、驚きの声と激励のコメントが上がっている。
【写真】復活臨む激励コメント続々…ドラムを叩く姿で脳腫瘍を公表したLUNA SEA真矢
真矢は同日、2020年に大腸がんのステージ4が発覚し、ツアー中に7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライブを続行してきたこと、2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いた後、めまいで立てなくなり、脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されたことを公表した。
これを受け、Xには「真矢」「真ちゃん」といった言葉がトレンド上位にランクイン。また「真矢、5年前から闘病してたのか...」など驚きの声が上がる一方、「真矢さん〜！絶対回復してまたかっちょいードラム叩いてくれぇぇえ！！！」「真矢の復活をSLAVEは待ってるか！！！！！！！！」「真矢ー！！ただただ復活を待っています」と復活を望むファンの激励コメント数多く寄せられている。
