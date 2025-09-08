俳優の高石あかり（２２）が８日、東京のＮＨＫ放送センター内で、ヒロインをつとめる連続テレビ小説「ばけばけ」（２９日スタート。総合、月〜金曜、前８・００）の試写会に登場した。

作品に関連して、撮影中の「うらめしいこと」についてトーク。高石は「岡部さんがうらめしいです」と父役の岡部たかしの名前を挙げ「本番の前にテスト撮影で、例えば岡部さんがカメラにうつっていないシーンで、ものすごく真剣なシーンなのに笑わせにくる」と告白。そして「本当にうらめしい。愛を込めたうらめしさがあります」と笑った。

これに対して岡部は「でも本当に、あかりちゃんはそれに応えてくれるので」。続けて「わりと当初から、みんな（カメラ）テストでは違うことをやり始めていた。ある種のチームワークができていて、うらめしいけどすばらしい」と胸を張ったが、夫婦役で共演する池脇千鶴からも「私も岡部さん。本当に好き勝手やるから。岡部病がうつるというか、（自分も）カットがかかるまで何かやらないといけないと思ってしまう」とツッコミが飛んでいた。

また、高石はあらためて朝ドラヒロインの大役についても言及。「小さい頃から、朝ドラのヒロインが一番の夢だった。俳優としてというよりも、高石あかりとして一番だった。今、ここにいることさえ本当に幸せで、（この会見も）ここ数日間、本当に楽しみにしていた」としみじみ。「朝、私たちのことを見てクスッと笑ってらえる。そんな朝ドラを作っていければと思います」と話した。

本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く作品。

※高石の正式表記は「はしごだか」