±ÊÃ«±à¥Õ¡¼¥º¹âÇë¹©¾ì ¼çÎÏÉÊ¤Î¿·À¸»ºµòÅÀ 26Ç¯3·îÃæ¤ËËÜ³Ê²ÔÆ¯¤Ø

±ÊÃ«±à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë±ÊÃ«±à¥Õ¡¼¥º¤Î¿·¹©¾ì¤È¤·¤Æ·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¹âÇë¹©¾ì¡Ê°ñ¾ë¸©¹âÇë»Ô¡Ë¤¬7·î31Æü¤Ë½×¹©¤·¡¢8·î27Æü¤Ë½×¹©¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿·¹©¾ì¤Ï2026Ç¯3·îÃæ¤ò¤á¤É¤ËËÜ³Ê²ÔÆ¯¤¹¤ëÍ½Äê¡£
±ÊÃ«±à¥Õ¡¼¥º¤Ï±ÊÃ«±à¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÊñÁõ¤òÃ´¤¦À¸»º²ñ¼Ò¤Ç¡¢¸½ºß¹ñÆâ8¹©¾ì¤Ç»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÇë¹©¾ì¤Ï8¹©¾ì¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â·úÀß»þ´ü¤Î¸Å¤¤°ñ¾ë¹©¾ì¡Ê°ñ¾ë¸©¹âÇë»Ô¡¢1975Ç¯½×¹©¡Ë¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¸»ºµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¹âÇë¹©¾ì¤ÏÉßÃÏÌÌÀÑÌó4Ëü4923Ö¡¢·úÃÛÌÌÀÑÌó7467Ö¡£Å´¹üÂ¤ÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ¡£¸½ºß¡¢°ñ¾ë¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÃã¤Å¤±¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤Ê¤É±ÊÃ«±à¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÀ¸»º¤¹¤ë¡£º£¸å¤Ï½ç¼¡¸½ÍÀßÈ÷¤Î°ÜÀß¤ò¿Ê¤á¡¢ËÜ³Ê²ÔÆ¯¤¹¤ëÍ½Äê¡£À¸»º¥é¥¤¥ó¤Î¼«Æ°²½¤äÀ¸»º´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤äÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤â¿Þ¤ë¡£