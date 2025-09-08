「魔改造カップヌードル」シリーズ 定番4品が背徳的ウマさ もつ鍋・もんじゃ・エビチリに

日清食品は、「魔改造カップヌードル」シリーズ4品を9月8日から発売する。

食品や雑貨などを自分好みにカスタマイズする“魔改造”がSNS等で話題になっていることに着目。このたび自ら「カップヌードル」は“もつ鍋しょうゆ味”、「シーフードヌードル」は“明太チーズ海鮮もんじゃ味”などに魔改造しやみつきになる“背徳的ウマさ”に仕上げた。

「魔改造カップヌードル」はオリジナルのスープをベースに、にんにくとニラの風味、肉や野菜の旨みをきかせた“もつ鍋しょうゆ味”を目指した。具材は謎肉、キャベツ、ニラ、背脂など。

「魔改造カップヌードル カレー」は“ガリマヨカレー味”をイメージ。おなじみのおいしさにガーリックの香ばしさとマヨネーズの風味をきかせた。謎肉、ポテト、ニンジンなどの具材入り。

「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」は“明太チーズ海鮮もんじゃ味”を表現。明太子とチーズの旨みやコク、ウスターソースの風味がきいている。具材はイカ、カニカマ、チェダーチーズ風キューブなど。

「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」は、コクや旨みの詰まったエビチリ風のスープをエビやトマトなどの具材と味わう“エビチリトマト味”が楽しめる。

希望小売価格は4品とも236円（税別）。