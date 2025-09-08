X（旧Twitter）で話題になっているのは、柴犬さんの可愛い後頭部。犬と思えない姿は記事執筆時点で59万回を超えて表示されており、3万件のいいねを獲得。「亀の子たわしに耳生えたのかと」「イガグリにも見える」「こんがりフワフワ」などのコメントが寄せられました。

【写真：犬の後ろ姿を撮影→『なにかに似てるな』と思ったら…もはや犬に見えない『まさかの後頭部』】

クールネックを付けてみたら…

Xアカウント「@chachamarock」の投稿主さんは、柴犬の『茶々麻呂之介』ちゃんと暮らしています。2019年10月29日生まれという茶々麻呂之介ちゃんは、モフモフの毛並みがチャームポイント！そんな茶々麻呂之介ちゃんに、クールネックを付けてみると…。

後頭部がもふもふカップケーキ！？

クールネックが幅広だったためか、茶々麻呂之介ちゃんの首はほとんど埋まってしまったのだそう。後ろ姿を撮影してみると、クールネックの影響でもふっと丸まった後頭部はまるでカップケーキ…！ポップな模様のクールネックが紙カップ、茶々麻呂之介ちゃんのもふもふの頭がケーキのようになってしまったのです。

コメント欄は、「たわしに耳生えたみたい」「イガグリに見える」など大喜利状態に。茶々麻呂之介ちゃんの可愛い後頭部に、思わず釘付けになってしまう人が続出したのでした♡

なお、コメント欄には、「撫で回したい」「食べたくなっちゃいますね」「売り出したら人気出そう」などの声も寄せられています。

前から見ても溢れる可愛さ♡

クールネックを付けてカップケーキと化した茶々麻呂之介ちゃんは、ドッグランに遊びに来ていました。カメラが後頭部からぐるりと茶々麻呂之介ちゃんの顔を映すと、ほっぺたに首肉がもふっとまとまった可愛い横顔が♡

ドッグランでの茶々麻呂之介ちゃんはじっと固まっていることが多いようで、後頭部にカップケーキを忍ばせたままお昼寝していたそうです。後頭部で魅せるタイプの茶々麻呂之介ちゃん、きっとドッグランでも注目の的だったことでしょう！

Xアカウント「@chachamarock」には、他にも茶々麻呂之介ちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「@chachamarock」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。