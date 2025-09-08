中島美嘉が、約10年ぶりとなるアコースティックライブ『MIKA NAKASHIMA THE ACOUSTIC 2026』を2026年1月に東京、2月に大阪にて開催する。

本情報は、9月4日、5日に行われたアコースティックライブツアー『Mika Nakashima Premium Live Tour 2025』の最終公演にて発表されたもの。この日のライブは『中島美嘉 Mika Nakashima Premium Live Tour 2025』としてWOWOWにて10月11日に放送／配信される。

本公演のチケットは、9月12日よりオフィシャルファンクラブ『Lotus』会員先行受付がスタート。さらに、毎年恒例となっているブルーノート公演『MIKA NAKASHIMA Live at BLUE NOTE TOKYO 2025』の開催も決定した。

