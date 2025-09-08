ダスキンが運営するミスタードーナツは、9月10日から、有楽製菓が手掛ける人気のお菓子「ブラックサンダー」とのコラボレーションを今年も展開し、人気ドーナツがハロウィーン仕様に変身した「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」全4種を期間限定で発売する。

ミスタードーナツでは「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、人々にとって、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、新しい出会いにワクワクするミスタードーナツを目指し取り組んでいる。

今回発売する「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」では、昨年好評を得た「ブラックサンダー」とのコラボレーション商品が、ラインアップも新たに、さらにザクザク食感を楽しめる商品となって登場する。今年のハロウィーンは、“「ポン・デ・チョコデビル」のいたずらによって、ザクザクのブラックサンダーモンスターが再雷！”というストーリーを表現した見た目も楽しめる商品展開となっている。

ブラックサンダーモンスターたちのトッピングに使用しているザクザクココアクッキーは、今年はさらにザクザク食感がアップし、より「ブラックサンダー」らしさと、ミスタードーナツの人気のドーナツ生地との相性を楽しめる商品に仕上げている。チョコレート生地にザクザク食感をトッピングした「ブラックサンダーチョコレート」や、ふんわり食感のイースト生地とホイップクリームを楽しめる「ブラックサンダー＆エンゼル」、サクサク食感のオールドファッションにザクザク食感を合わせた「ブラックサンダーチョコファッション」で、それぞれの生地やトッピングとザクザク食感の組み合わせを楽しめる。ぜひ家族とのひと時や友人とのハロウィーンパーティーでおいしい驚きを楽しんでほしい考え。



「ブラックサンダーチョコレート」

「ブラックサンダーチョコレート」は、チョコレート生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティングした。ゴールデントッピングでイナズマを表現している。



「ブラックサンダー＆エンゼル」

「ブラックサンダー＆エンゼル」は、ホイップクリームを入れたふんわりイースト生地に、チョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティングした。ホワイトチョコでイナズマを表現している。



「ブラックサンダーチョコファッション」

「ブラックサンダーチョコファッション」は、オールドファッション生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティングした。ストロベリーチョコでイナズマを表現している。



「ポン・デ・チョコデビル」

「ポン・デ・チョコデビル」は、ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングし、ハロウィーンカラーのチョコスプレーをトッピングした。チョコの目がチャームポイントのチョコデビルドーナツとなっている。

［小売価格］

ブラックサンダーチョコレート：テイクアウト 237円／イートイン 242円

ブラックサンダー＆エンゼル：テイクアウト 237円／イートイン 242円

ブラックサンダーチョコファッション：テイクアウト 237円／イートイン 242円

ポン・デ・チョコデビル：テイクアウト 205円／イートイン 209円

（すべて税込）

［発売日］9月10日（水）

ダスキン＝https://www.duskin.co.jp

有楽製菓＝https://www.yurakuseika.co.jp