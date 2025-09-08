

「明治ミラフル ゼリー ヨーグルト風味／りんごヨーグルト風味」

明治は、子どものカラダとアタマの個性ゆたかな成長を栄養で応援する「明治ミラフル」ブランドから、「明治ミラフル ゼリー ヨーグルト風味」「明治ミラフル ゼリー りんごヨーグルト風味」を、9月8日から発売する。

商品特長は、幼児期の成長に重要な4つの栄養素である鉄・亜鉛・カルシウム・ビタミンDを配合した。のどにつまりにくいやわらかな食感となっている。子どもが飲みきれる容量（100g／1袋）とのこと。凍らせて食べることもできる。子どもにも安心な大キャップ、子どもが持ちやすい細身のパウチ容器となっている。

子どものカラダとアタマの個性ゆたかな成長を応援する栄養をおいしく手軽に摂取できる「明治ミラフル」ブランドから「ゼリータイプ」が新登場する。1袋（1袋は製品100gとして計算した）で1日の不足分の2分の1（「日本人の食事摂取基準（2020年版）」の推奨量と「平成28年国民健康・栄養調査」の摂取量に基づき算出した）の鉄・亜鉛・カルシウムと、不足しがちな（「コーデックス会議（CX／NFSDU14／36／7）」による）ビタミンDを補える子どもが喜ぶチアパックゼリー。飲むだけでなく、凍らせてもおいしく食べることができる。補食やおやつの一品として手軽においしく食べることで、子どもの栄養不足の解消とより良い成長をサポートする。

同商品の発売を通じ、幼児期の成長・育児に関わる社会課題の解決に貢献していく考え。

［小売価格］各216円（税込）

［発売日］9月8日（月）

明治＝https://www.meiji.co.jp