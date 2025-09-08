ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードである「もっと美味しく」、「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミマの中華まんから「極旨 黒豚まん」、「極旨 黒豚まんカレー」を、9月9日から全国のファミリーマート約1万6300店で発売する。

「極旨 黒豚まん」は、2019年の発売以降、多くの消費者に好評を得て、累計販売数7000万食を突破しており、今年1月には、第82回「ジャパン・フード・セレクション」の最高位のグランプリを受賞した中華まん。具材比率50％にこだわり、具材には、国産の黒豚と玉ねぎを100％使用している。



「極旨 黒豚まん」

さらに、アルペンザルツ岩塩で肉の旨みを最大限に引き出した“至極の一品”という価値を追求した商品で、定番の「肉まん」と比較すると、全体重量は約1.3倍、挽き肉のカットサイズは、ファミマの中華まんの中で最も大きく、圧倒的な肉感を感じてもらえる。

発売から7年目の今年、初のフレーバーとして、アンケート調査で「極旨 黒豚まん」で食べてみたい味No.1にランクインした“カレー味”を商品化した。



「極旨 黒豚まんカレー」

具材は、「極旨 黒豚まん」のこだわりである、国産の黒豚と玉ねぎ100％使用し、もっちり弾力のある生地はそのままに、具材の中心には22種の香辛料を使用した山椒香る欧風カレーソースを入れた。

また、挽き肉は黒豚の旨味を引き立てるオリジナル配合のカレースパイスでほんのり味付けし、中心のカレーソース同様に山椒を効かせることで、一体感を出している。

重量、食感、素材、生地とすべてにこだわった商品を、この機会にぜひ、賞味してほしい考え。

［小売価格］

極旨 黒豚まん：240円

極旨 黒豚まんカレー：240円

（すべて税込）

［発売日］9月9日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp