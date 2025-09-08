ペッパーフードサービスは、今年で46年目となる、ステーキくにの豪華洋風おせちをペッパーフードサービス公式ネットショップで販売する。今回、少人数でも食べられるサイズも用意した。手作りのため、販売数が500個限定であるため、早目の予約をおすすめしている。

この洋風おせち料理は、「洋風おせち」の草分け的存在として長い歴史の中で、味・品質ともに納得してもらい、多くの消費者の支持を受け、46年もの間人々に支持を得ているという。

毎年「ステーキくに」のベテランコックが、12月30日に愛情込めて手作りし、冷凍を行わずに、一番美味しい状態で、31日に届けている。すぐに食べられるよう、きれいに盛り付けられた状態で届ける。

また、12月1日までに注文した消費者に限り、同社オリジナルの「いきなりドレッシング」を1注文につき1本プレゼントする。

正月をぜひ、ステーキくにの豪華洋風おせちで華やかに迎えてほしい考え。

［小売価格］

雅（1〜2名）：1万3500円

春（2〜3名）：1万8000円

梅（5〜6名）：2万7000円

竹（6〜7名）：3万1000円

（すべて税込）

ペッパーフードサービス＝https://www.pepper-fs.co.jp