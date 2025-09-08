松屋フーズ、じっくり炒めた玉ねぎとやわらかく煮込んだ牛肉が懐かしい味わいの「創業ビーフカレー」を「松屋」で発売
松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、9月9日10時から西日本店舗、9月16日10時から東日本店舗で、「創業ビーフカレー」を順次販売する。
松屋フーズの原点ともいえるこだわりのビーフカレーは、じっくりと炒めた玉ねぎの甘みと、スパイスの豊かな香りがマッチした、どこか懐かしくも奥深い味わいで、じっくり煮込まれたやわらかい牛肉が、カレーの旨味をいっそう引き立てる。
ノーマルな「創業ビーフカレー」、とろ〜りチーズがのった「チーズ創業ビーフカレー」、松屋で人気の牛めしの具がのった「創業ビーフカレギュウ」、ジューシーなハンバーグをのせた「ハンバーグ創業ビーフカレー」、話題のうまトマハンバーグと創業ビーフカレーのコラボ「うまトマハンバーグ創業ビーフカレー」を販売している。ぜひこの機会に、賞味してほしい考え。
［小売価格］
創業ビーフカレー：780円
チーズ創業ビーフカレー：980円
創業ビーフカレギュウ：1050円
ハンバーグ創業ビーフカレー：1150円
うまトマハンバーグ創業ビーフカレー：1280円
創業ビーフロースかつカレー（松屋・松のや併設店のみの販売）：1170円
※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要
（すべて税込）
［発売日］9月9日（火）
松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp