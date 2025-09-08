松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、9月9日10時から西日本店舗、9月16日10時から東日本店舗で、「創業ビーフカレー」を順次販売する。

松屋フーズの原点ともいえるこだわりのビーフカレーは、じっくりと炒めた玉ねぎの甘みと、スパイスの豊かな香りがマッチした、どこか懐かしくも奥深い味わいで、じっくり煮込まれたやわらかい牛肉が、カレーの旨味をいっそう引き立てる。



左から：創業ビーフカレー、チーズ創業ビーフカレー

ノーマルな「創業ビーフカレー」、とろ〜りチーズがのった「チーズ創業ビーフカレー」、松屋で人気の牛めしの具がのった「創業ビーフカレギュウ」、ジューシーなハンバーグをのせた「ハンバーグ創業ビーフカレー」、話題のうまトマハンバーグと創業ビーフカレーのコラボ「うまトマハンバーグ創業ビーフカレー」を販売している。ぜひこの機会に、賞味してほしい考え。

［小売価格］

創業ビーフカレー：780円

チーズ創業ビーフカレー：980円

創業ビーフカレギュウ：1050円

ハンバーグ創業ビーフカレー：1150円

うまトマハンバーグ創業ビーフカレー：1280円

創業ビーフロースかつカレー（松屋・松のや併設店のみの販売）：1170円

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要

（すべて税込）

［発売日］9月9日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp