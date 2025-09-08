「PEANUTS」や「LIBERTY」とのコラボにご注目。「mt」の新作マステでノートや雑貨をアレンジしよ
マスキングテープブランドの「mt（エムティー）」から、秋冬向けの新柄が続々お目見え。
全51種がラインナップする『mt 2025 Autumn＆Winter NEWコレクション』の中でも、特に注目したいのが「LIBERTY（リバティ）」や「PEANUTS（ピーナッツ）」、「PAPIER TIGRE（パピエ ティグル）」などとコラボレーションしたアイテムです。
文具や雑貨を彩れるカラフルな新作テープを、「mt」の取り扱いや公式オンラインストアなどでぜひチェックしてみてくださいね。
「mt × PAPIER TIGRE」コラボマステに新柄が登場
パリ発のプロダクトブランド「PAPIER TIGRE」とのコラボからは、3タイプのマスキングテープが仲間入りしました。
「mt×PAPIER TIGRE blue」（税込192円）は、「PAPIER TIGRE」のアイコニックなトラ柄を、新色ブルーで仕上げた一品。
この他に、テープ表面の筆記性をUPした「mt書く描くテープ」（税込330円）シリーズや、
手帳デコに使いやすい6mm幅の「mt slim」（税込231円）シリーズに、本コラボならではの新柄が登場しています。
家具や雑貨を「mt casa」のPEANUTS柄でアレンジ
インテリアライン「mt casa」には、「PEANUTS」の仲間たちをデザインしたリメイクシートが加わりました。
「mt casa remake sheet」は、大判シートをお好みでカットして、雑貨などのアレンジなどに使えるリメイクシート。
ボーダー柄にスヌーピーを合わせた「mtリメイクシート Peanuts スヌーピー・ボーダー」（税込473円）や、
コミック風の「mtリメイクシート Peanuts ピーナッツ・コミックストリップ」（税込473円）など、全6種類から選べますよ。
スヌーピーやウッドストックがデザインされたリメイクシートで、ノートや雑貨類を世界に1つのアイテムへと変身させてみませんか？
秋冬ムードにぴったりな「LIBERTY」の小花柄マステも必見
ロンドン生まれのテキスタイルブランド「LIBERTY」とタッグを組んだ、コラボマステも見逃せません。
「mt × LIBERTY」（税込209円〜）シリーズは、リバティ社のテキスタイルを思わせるボタニカルモチーフのテープが、3種類の太さで展開されています。
ロールタイプの美しい和紙テープ「mt casa 厚口」にも、「LIBERTY」仕様が登場。
「mt casa 厚口 LIBERTY」シリーズ（税込1815円）には、全10種類のデザインがそろいます。いずれも150mm幅の手のひらサイズで、貼りやすいのが魅力です。
厚手の和紙で貼り直しが効くデコレーションテープは、インテリアや小物のリメイクにもってこい！
例えばブランドによって異なるシューズボックスも、これでカバーリングすれば、統一感のある収納が叶いそうですよね。
ノートからインテリアまで幅広いアイテムをアレンジ可能な、新作テープ類をぜひ手に入れてみてください。
『mt 2025 Autumn＆Winter NEWコレクション』特設ページ
https://www.masking-tape.jp/
参照元：カモ井加工紙株式会社 プレスリリース
『mt 2025 Autumn＆Winter NEWコレクション』特設ページ
https://www.masking-tape.jp/
参照元：カモ井加工紙株式会社 プレスリリース