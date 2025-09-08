「妹さんかと思った」TAKAHIRO、両親との“親孝行”ショットを公開！ 「ママにそっくり」「美男美女や」
EXILEのTAKAHIROさんは9月8日、自身のInstagramを更新。両親との写真と幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】TAKAHIRO、両親に“親孝行”
ファンからは「お母さん綺麗で若い」「ママにそっくり」「妹さんかと思った」「お父さんイケメン」「美男美女や」「わー貴重な家族写真」などの声が。また「チビ浩可愛い」「ちいちゃい頃からTAKAHIROやぁー」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
幼少期の写真には「ちいちゃい頃からTAKAHIRO」の声TAKAHIROさんは「親孝行できるようまだまだ精進します」とつづり、4枚の写真を投稿。1、2枚目に両親とのスリーショットを載せました。両親の顔は、過去の写真から差し替え「#勝手に両親アンチエイジング」とハッシュタグを添えています。また、3、4枚目には自身の幼少期の写真を掲載。既に現在のTAKAHIROさんの面影があります。
「凱旋フェス めちゃくちゃ楽しかったです」6日、地元・長崎で開催された音楽フェスティバル「HAPPINESS JAM 2025」に出演したTAKAHIROさん。そこに両親を招待したのかもしれません。7日の投稿では「長崎の皆さん そして遠方からもお越しいただいた皆さん、短い時間ではございましたが、本当にありがとうございました」「凱旋フェス めちゃくちゃ楽しかったです」と振り返っています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
