ダイエット中の浜田ブリトニー、39キロ時代の姿を公開。現在57キロの体形も「…え、体脂肪多くない？？」
タレントで漫画家の浜田ブリトニーさんは自身のInstagramでダイエット記録を公開。体重や体脂肪率など、赤裸々に明かしています。
【写真】浜田ブリトニーの現在と過去の姿
6日の「体重公開ダイエット1日目」と題した投稿では、体重が57キロで体脂肪率が34.8パーセントとのこと。「……え、体脂肪多くない？？笑 体重より体脂肪率にショック受けてる」と、正直な気持ちを明かしています。7日に公開した「体重公開ダイエット2日目」では、体重は「56.8kg」と少し減ったことを報告。「年内に45kg目指してがんばる」と目標もつづっています。
同日の別投稿では「ブリちゃん今昔、公開」と、「39kg時代のブリちゃん」と「現在57.0kg（リアル）」の写真も披露。過去と現在の体形が分かります。
【写真】浜田ブリトニーの現在と過去の姿
「ブリちゃん今昔、公開」9月5日の投稿で「体重測ってみた結果…」と題し、動画でダイエット宣言をしたブリトニーさん。実際に体重を量った結果を共有しています。身長は146センチで57.3キロとのことです。ブリトニーさんはその後ダイエットを始め、体重の増減を報告しています。
同日の別投稿では「ブリちゃん今昔、公開」と、「39kg時代のブリちゃん」と「現在57.0kg（リアル）」の写真も披露。過去と現在の体形が分かります。