サーティワン「はぴだんぶい パレット6」発売、サンリオの6人組の男の子キャラクターユニットがサーティワンに初登場
B‐R サーティワン アイスクリームは、2025年9月12日から「はぴだんぶい パレット6」を数量限定で発売する。サイズは直径約16cm×高さ約5cm、価格は税込4,000円。◆「はぴだんぶい パレット6」
2025年で結成5周年を迎えるサンリオの6人組の男の子キャラクターユニット『はぴだんぶい』がサーティワンに初登場する。「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう」という意味を込めて結成された『はぴだんぶい』が、カッコよくダンスをしているようなイメージのアイスクリームケーキとした。
各キャラクターをデザインしたチョコレートプレートのほか、ダンスしたときのポップな印象をイメージした大小さまざまなサイズのホイップクリームをトッピングしている。オリジナルデザインのフィルムには、たくさん歩いて、アイスクリームを食べて、楽しく遊んでいる『はぴだんぶい』を、台紙には、ダンスや遊びで疲れて眠くなった『はぴだんぶい』が昼寝している様子を描いた。
サーティワン「はぴだんぶい パレット6」フィルム
サーティワン「はぴだんぶい パレット6」台紙
フレーバーは、各キャラクターのイメージに合わせて選定した。
【バッドばつ丸】
ダークチョコビッツ入りチョコレート×チョップドチョコレート(チョコレートスポンジ)
サーティワン「バッドばつ丸」フレーバー
【タキシードサム】
ラブポーションサーティワン(チョコレートスポンジ)
サーティワン「タキシードサム」フレーバー
【ポチャッコ】
ジャモカアーモンドファッジ+バニラ(チョコレートスポンジ)
サーティワン「ポチャッコ」フレーバー
【ハンギョドン】
ポッピングシャワー(ホワイトスポンジ)
サーティワン「ハンギョドン」フレーバー
【あひるのペックル】
ホワイトチョコレート×バニラ(ホワイトスポンジ)
サーティワン「あひるのペックル」フレーバー
【けろけろけろっぴ】
ベリーベリーストロベリー+ピスタチオ+チョコレートチップ(ホワイトスポンジ)
サーティワン「けろけろけろっぴ」フレーバー