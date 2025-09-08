サーティワン「はぴだんぶい パレット6」発売、サンリオの6人組の男の子キャラクターユニットがサーティワンに初登場

B‐R サーティワン アイスクリームは、2025年9月12日から「はぴだんぶい パレット6」を数量限定で発売する。サイズは直径約16cm×高さ約5cm、価格は税込4,000円。

◆「はぴだんぶい パレット6」

2025年で結成5周年を迎えるサンリオの6人組の男の子キャラクターユニット『はぴだんぶい』がサーティワンに初登場する。「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう」という意味を込めて結成された『はぴだんぶい』が、カッコよくダンスをしているようなイメージのアイスクリームケーキとした。

各キャラクターをデザインしたチョコレートプレートのほか、ダンスしたときのポップな印象をイメージした大小さまざまなサイズのホイップクリームをトッピングしている。オリジナルデザインのフィルムには、たくさん歩いて、アイスクリームを食べて、楽しく遊んでいる『はぴだんぶい』を、台紙には、ダンスや遊びで疲れて眠くなった『はぴだんぶい』が昼寝している様子を描いた。

サーティワン「はぴだんぶい パレット6」フィルム

サーティワン「はぴだんぶい パレット6」台紙

フレーバーは、各キャラクターのイメージに合わせて選定した。

【バッドばつ丸】

ダークチョコビッツ入りチョコレート×チョップドチョコレート(チョコレートスポンジ)

サーティワン「バッドばつ丸」フレーバー

【タキシードサム】

ラブポーションサーティワン(チョコレートスポンジ)

サーティワン「タキシードサム」フレーバー

【ポチャッコ】

ジャモカアーモンドファッジ+バニラ(チョコレートスポンジ)

サーティワン「ポチャッコ」フレーバー

【ハンギョドン】

ポッピングシャワー(ホワイトスポンジ)

サーティワン「ハンギョドン」フレーバー

【あひるのペックル】

ホワイトチョコレート×バニラ(ホワイトスポンジ)

サーティワン「あひるのペックル」フレーバー

【けろけろけろっぴ】

ベリーベリーストロベリー+ピスタチオ+チョコレートチップ(ホワイトスポンジ)

サーティワン「けろけろけろっぴ」フレーバー