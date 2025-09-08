KiiiKiii、台湾イベントのオープニングステージを飾る！2NE1カバーなどヒット曲披露で大盛況

ガールズグループKiiiKiiiが、華やかなパフォーマンスでグローバルファンの心を掴んだ。

KiiiKiiiは9月6日（現地時間）、台湾・台北アリーナで開催された「Trendy Taipei KOREA GIRL'S POWER」に出演した。多彩なパフォーマンスでステージ上での圧倒的な存在感を示すとともに、“Z世代”の感性あふれる独自のスタイリングと眩いビジュアルで、会場を訪れた世界中のファンを熱狂させた。

KiiiKiiiはこの日の公演でオープニングを務め、注目を集めた。8月6日にリリースされた『DANCING ALONE』を皮切りに、デビューアルバムの収録曲『BTG』『GROUND WORK』や、デビュー曲『I DO ME』など、多彩なステージを披露した。また、2NE1の『I AM THE BEST』や『I Don't Care』のカバーステージも披露し、観客の視線を釘付けにする華やかなオープニングを飾った。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント）KiiiKiii

今回の公演では、KiiiKiiiの音楽の幅広さと華麗なパフォーマンスが際立った。『DANCING ALONE』では青春のエネルギーを伝えて観客の感性を揺さぶり、『BTG』と『GROUND WORK』ではパワフルかつ洗練された雰囲気を演出した。『I DO ME』では熱烈な反応を引き出し、各曲の異なるコンセプトを完璧に表現してステージを熱く盛り上げた。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント）KiiiKiii

また、『I AM THE BEST』や『I Don't Care』ではパワフルな歌声とKiiiKiiiならではのポイントダンスを披露し、ギャップで魅了した。彼女たちはステージ中も観客と目を合わせて声援を引き出すなど積極的に交流し、ファンと特別な思い出を作った。観客も熱い応援で応え、KiiiKiiiと共にステージを完成させた。

キキはステージ後、「台北でTiiiKiii（ファンダム名）と直接顔を合わせてパフォーマンスでき、とても意義深く幸せな時間でした。会場の熱い応援のおかげでステージを思い切り楽しめました。本当に感謝しています。12月6日に高雄で開催される『Asia Artist Awards』に招待され参加予定です。7日にはスイがMCを務めるフェスタ『ACON 2025』でも素敵なステージをお見せするので、ぜひ楽しみにしていてください」と再訪を約束した。

なお、KiiiKiiiは現在公式ユーチューブチャンネルを通じてオリジナルコンテンツを配信し、ファンと交流している。

（記事提供＝OSEN）