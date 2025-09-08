ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】JR高山線 飛騨萩原～渚 上下線で運転再開 落石の… 【交通情報】JR高山線 飛騨萩原～渚 上下線で運転再開 落石のため一時運転見合わせ 【交通情報】JR高山線 飛騨萩原～渚 上下線で運転再開 落石のため一時運転見合わせ 2025年9月8日 15時2分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR高山線は、落石のため飛騨萩原～渚の上下線で一時運転を見合わせていましたが、午後2時50分ごろに運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 1か月記念のデートで相手は“豹変” 女子高校生は教室や公園でも性被害に 3年の月日が経ち“いじめ重大事態”に認定されるも…｢社会に絶望しました｣ シベリアで出会ったロシア人女性との“禁断の恋” 100歳抑留者が初めて明かす戦後80年の秘密とは？【大石邦彦 取材記①】 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, 配線, 訪問介護, リハビリ, 法要, デイサービス, グループウェア, 寺田屋, 静岡, 海