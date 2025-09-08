カジサック、西野亮廣とのコンビ共演への正直な気持ち告白「無理して芸人活動してない」
【モデルプレス＝2025/09/08】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）が、7日に放送されたフジテレビ系バラエティー番組「突然ですが占ってもいいですか？」（毎週日曜よる12時55分〜）にお笑いコンビ・キングコングの西野亮廣と出演。現在のコンビの在り方について語った。
カジサックはお笑い芸人としての活動を続けながら、YouTuberとしても活躍しており、同日の放送ではコンビで久しぶりの登場となった。西野はカジサックといると緊張感が「全くない！」と居心地の良さを告白。さらにカジサックについて「めっちゃ不器用ですが、やることなすこと。1つのことやるって決めたときにめっちゃ練習する」と努力家な一面について語り、「僕は結構そこが好きで、練習とかをしている梶原さんとか見ると『めっちゃいいな』って。それは昔からそう」と愛を明かした。
一方で、カジサックは「『芸人で天下獲る！』とかいう勢いではない」と現在のコンビとしての在り方に触れ、「お互いはやっぱり楽しく生きていきたい。周りの仲間とともに、みたいなとこがあるから、無理して芸人活動してない」と続けた。さらに「今が正直1番楽しいんすよ。お笑い芸人としても。たまにこうやって2人でテレビ出たりとかするのが楽しい」と久しぶりのコンビ共演への正直な気持ちを吐露した。（modelpress編集部）
