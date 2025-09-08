武尊＆川口葵、“結婚後初”夫婦でイベント登場 ケーキ入刀も実施「まさか結婚式よりも先にここで」
【モデルプレス＝2025/09/08】元K-1三階級制覇王者の武尊と女優の川口葵が8日、東京・とっとり・おかやま新橋館で行われた鳥取県「ベストペア（＝梨）」任命式に、鳥取県知事の平井伸治氏とともに出席。7月に結婚後、2ショットでは初のイベント出席となった。
【写真】川口葵、武尊へケーキを“あーん”
鳥取県米子市出身で大の梨好きだという武尊は、梨の魅力を聞かれると「ほかの（産地の）梨も食べるんですけど、鳥取の梨は瑞々しくて、新しい品種で新甘泉という梨があるんですけど、昨日の夜も食べてきました。地元から送っていただいているんですけど、新甘泉は大好きですね」と声を弾ませ、衣装も梨に合わせたそうで「皮ではなくて中身のほうの色で合わせました」とにっこり。川口も鳥取の梨をよく食べるそうで「今日、もっと鳥取の梨の魅力を知っていけたらなと思います」と語った。
イベントでは、サプライズで梨のウェディングケーキが登場し、2人でケーキ入刀をする一幕も。武尊は「まだ結婚式をしていないので、初ケーキ入刀です。まさか結婚式よりも先にここで…（笑）」と笑いつつ、ケーキ入刀をした。そして、川口から武尊へ、ケーキを食べさせるようお願いされ、大きなスプーンが登場。武尊は「減量中だから（笑）。梨とちょっとクリームを」と川口に注文をしたが、川口のさじ加減でケーキをすくうと、武尊は「多いな（笑）。めちゃくちゃクリーム取ったじゃん。梨よりもクリームが多い（笑）」と笑いつつ、大きな口を開けてケーキを頬張った。（modelpress編集部）
◆武尊＆川口葵、結婚後初イベント登場
