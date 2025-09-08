箸の正しい持ち方は難しい？シングルマザーのアラフォー韓国タレントの自虐にザワザワ

女性タレントのキム・ナヨンが“箸の持ち方矯正”の現状を明かして話題だ。

【写真】キム・ナヨンが炎上

9月7日、キム・ナヨンのYouTubeチャンネルには「2年ぶりに紹介するナヨンのキッチン愛用品！鍋、まな板、包丁の情報も全部あります！」というタイトルの動画がアップロードされた。

この日、キム・ナヨンは自宅キッチンの愛用アイテムを紹介。その途中、「最近、矯正するために箸を買ったんですよ」として、矯正用の箸を取り出した。

キム・ナヨンは以前、「箸の持ち方がおかしい」という指摘を受け、矯正用の箸を購入したと明かしていた。「自分の箸の持ち方が変だなんて知らなかった。私はいつもこうやっていたけど、実際は寝かせるようにして使っていたらしい。それを知らなかったんです。だから教養を高めようと思ってこれを買いました。ネットで2本セットで売っていたんです」と説明した。

（画像＝キム・ナヨンYouTubeチャンネル）

しかし「でもこれは2回も使えなかった。子どもたちがあまりにも気に入ってしまって、使っているんです」と打ち明けると、制作スタッフが「子どもたちは自然に矯正できそうですね」とコメント。これにキム・ナヨンは「だから私はまだ直せていない。箸の矯正はもう少し待ってください。まだ学ばなければならないことが多い」と苦笑いを浮かべた。

なおキム・ナヨンは2019年に離婚して以降、1人で2人の息子を育てている。2021年からは、画家兼歌手のMY Q（マイキュー）との交際を公にしている。

（記事提供＝OSEN）