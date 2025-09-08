なんだかちょっと肌がゆらぎがち…そんなときこそ、肌ケアの見直しどき！

今こそ見直しどき!? キレイを底上げする土台ケアアイテム。2025年秋冬ananモテコスメ大賞の新定番部門に選ばれたコスメから、肌などの“キレイの土台”を底上げしてくれるアイテムをピックアップ。ベースケアを見直せば、美容はもっとたのしくなるはず。

ゆらぎがちなときこそ肌ケアの見直しどき！

1、皮脂膜を補ってふっくら素肌 賞

【リバイシス】ダブルバランシング エッセンス

年齢とともにバランスが崩れる皮脂膜を補う。

乾燥や外部刺激から肌を守る皮脂膜を補いケアする美容液。上部が美容液、下部が美容オイルの2層式で、プッシュすると7:3の黄金比で2種類が吐出。ヒト幹細胞順化培養液やNMN配合で、年齢による肌悩みにアプローチ。アルガンオイル、サジーオイルなどが乾燥を防ぎ皮脂を補う。50ml \12,100（原沢製薬 TEL. 03-3441-5191）

2、自然由来成分がうるツヤ肌に導くで 賞

【BSCI】FXセラム

化粧水、美容液、乳液の3機能をもつ2層式セラム。

長崎県・五島列島産の海藻に含まれる希少なフコキサンチン配合の、化粧水、美容液、乳液の3機能をもつ2層式セラム。上層は肌なじみがよく保湿に優れた五島産椿油にフコキサンチンを配合、下層は肌を引き締め整えるハマメリス水が主成分。シミなどが気になる肌をサポート。150ml \3,800（ブルーサイエンティフィック新上五島 TEL. 0959-42-5135）

3、美肌成分てんこ盛りの炭酸泡美容液 賞

【パーフェクトワン】スパークリングセラム

炭酸泡が肌に密着し美容成分をしっかり届ける。

毛穴の約2分の1サイズのパチパチしない、ナイアシンアミド10％配合の炭酸泡美容液。独自のブーストラッピング処方で高密度の泡がピタッと肌へ密着することで、グルタチオンやレチノール、浸透型ビタミンC誘導体を含む18種類ものビタミンなど、美容成分を余すところなく肌へ届ける。50g \4,950（新日本製薬 TEL. 0120-921-000）

4、つけるほどにキレイになるファンデ美容液 賞

【マキアージュ】エッセンスリキッド EX

美容液で保湿しながら毛穴やくすみをカバー。

ファンデ成分を美容液でくるんでカプセル化することで、つけている間ファンデではなく美容液が肌に触れ続ける。毛穴や角層の奥まで潤いを届けながらフルカバーし、みずみずしいツヤを演出。毛穴落ちが目立たず、一日中つけたての美しい仕上がりが続く。SPF50+・PA＋＋＋＋ 全5色 24ml 各\3,740（マキアージュ TEL. 0120-845-533）

5、くすみに全方位からアプローチ 賞

【ルルルン】オーラブライトマスク W

くすみがちな肌を明るい印象に導く。

肌になじみやすい白濁化粧水が、角質層まで浸透し、水分の蒸発を防ぎながらしっとりとした肌環境に整えるマスク。ピュアビタミンCと相性の良いグルタチオンを、肌との親和性が高い超微細な金の粒子の表面に合成させることで、各成分を肌のすみずみまで届け、透明感とハリのある肌に導く。28枚入り\2,420（Dr.ルルルン TEL. 0120-200-390）

6、保湿たっぷりGLOW肌下地 賞

【favs】グロウスキンヴェールUV

肌から健康的なツヤを引き出す。

心地よいみずみずしさと透明感を追求したウォータリーベースのメイクアップベース。ヘルシーなツヤを引き出しながら日中の肌をさわやかに保湿、テカリを抑え毛穴や凹凸の気にならないなめらかな肌状態に。紫外線吸収剤不使用ながら、白浮きやきしみのない透明感のある軽やかな仕上がり。SPF50・PA＋＋＋＋ 30ml \3,850（favs TEL. 03-6910-5085）

お試しした人

編集部員・S

最近、肌が敏感に傾きがちなのが悩み。時間や手間をかけずに肌と髪を底上げできるアイテムを模索中。

美容ライター・F

年間300個以上のコスメを使って検証。スキンケアはもちろん、髪やまつ毛のさまざまなコスメも試している。

S 私、最近、なんだかちょっと肌がゆらぎがちで…。

F そういうときは“攻め”より“守り”のケアで肌をしっかり立て直したほうがいいよね。とにかく保湿重視で肌にあまり刺激を与えないものを選ぶといいと思う。

S やっぱり保湿か…。

F パーフェクトワンやBSCI、リバイシスの美容液は、美容成分たっぷりで肌にやさしいし、しっかり保湿できるよ。ルルルンのマスクも透明感が出ていいよね。

S 外出時のおすすめは？

F favsの下地はSPF値が高いのに紫外線吸収剤不使用。保湿力も高くてテカりにくいの。マキアージュのファンデ美容液もおすすめ！ 美容液で肌をカバーできるうえ毛穴落ちも目立たなくて優秀だよ。

S よさそう。昼も夜もちゃんと保湿して肌の土台を整えよう！