ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のドラマー・真矢（５５）が８日、自身のＳＮＳで脳腫瘍と診断されたことを公表した。

「ＬＵＮＡ ＳＥＡの関係者各位 そして、ファンの皆さまへ」とし、「ＬＵＮＡ ＳＥＡの真矢です。いつもＬＵＮＡ ＳＥＡを応援してくださり、ありがとうございます。僕から皆さまにご報告しなければならないことがあります」とコメント。

「２０２０年に大腸がんのステージ４ が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが７回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。２０２５年２月に東京ドームで開催した結成３５周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」と明かし、「耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でＭＲＩ検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」とつづった。

「この先、放射線治療に臨もうと思っているところではあるのですが、もし炎症を起こした場合には動けなくなったり、演奏に支障が出たりすることが予想されます」とし、「そのような状況から、１１月８日（土）・９日（日）に開催する『ＬＵＮＡＴＩＣ ＦＥＳＴ． ２０２５』は 僕自身が１番信頼を置いている淳士氏にドラムセットに座ってもらい、真矢の代理として叩いてもらいます」と説明した。

「僕にとっても、ＬＵＮＡ ＳＥＡにとっても、応援してくれるみんなにとっても、それが１番納得の行くベストな結論だと思っています」といい、「快諾いただいた淳士氏に感謝いたします。そしてまた、ファンの皆さま、ＬＵＮＡ ＳＥＡのメンバーには多大なるご迷惑をおかけしますが皆さま、今後ともＬＵＮＡ ＳＥＡをよろしくお願いいたします」とメッセージ。「いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します。またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう」と呼びかけた。

続けて「あ！たばこ祭には、秦野祭囃し社中の山車のところで車椅子で一緒に参加する予定です。楽しみにしています！９月２７日（土）・２８日（日）、僕たちの故郷・秦野でお待ちしています」と今月のイベントには参加することを明かし、「そして１１月８日（土）・９日（日）ルナフェスでも、もちろんお待ちしております」と意欲を見せた。

公式サイトでも真矢の病気について発表され、メンバーのＲＹＵＩＣＨＩ、ＳＵＧＩＺＯ、ＩＮＯＲＡＮ、Ｊも「真矢の病状について、本人からの言葉を受け取った皆さんも、きっと驚きや不安な気持ちでいっぱいだと思います。でも、僕たち４人は何よりもまず、真矢には何も心配せず、治療に専念してもらいたいと思っています」とコメントを発表。「これまでどんな時も、ＬＵＮＡ ＳＥＡの屋台骨としてバンドを支えてきてくれた彼に、今度は僕たちが帰ってこられる場所を守る番です」とし、「ファンのみんなにも伝えたいのは− 真矢の居場所は、いつだってここにあるということ。僕たちはずっと変わらず、真矢の帰りを信じて待っています。そしてその間も、５人とファンのみんなとで作ってきたこのバンドを、大切に守り続けていきます」と思いを吐露。「これからもＬＵＮＡ ＳＥＡを、そして真矢を、どうか温かく見守っていただけたら幸いです」と結んだ。

バンドのメンバー・スタッフ一同としても「真矢は当面の間、一日でも早く皆さまに元気な姿をお見せできるよう、治療に専念させていただくこととなりました。関係各位、並びにファンの皆さまには、多大なるご迷惑やご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。加えて、療養期間中はどうか温かく見守っていただければ幸いです」としている。

真矢は私生活では元「モーニング娘。」の石黒彩と２０００年５月に結婚。同年１１月に長女、０２年９月に次女、０４年８月に長男が誕生している。