【PLAfig. ゴジラ(1999)】 12月発売予定 価格：7,260円

アオシマはプラモデル「PLAfig. ゴジラ(1999)」を12月に発売する。価格は7,260円。

ゴジラ(1999)は映画「ゴジラ2000 ミレニアム」に登場するゴジラ。「ゴジラ2000 ミレニアム」は「ゴジラvsデストロイア」から4年ぶりの作品である。ゴジラの造形に関しては、"新しいゴジラ"を目指しデザインされており、それまでと大きく異なった、鋭角的で赤い背鰭を持つ。口も大きく、恐いゴジラとしてデザインされている。

アオシマはこの新しいゴジラを、RYO ねんど星人氏の制作原型を基に、生物感溢れるゴジラの姿を固定ポーズでプラモデルキット化した。造形を損なわない設計により、組立てるだけでゴジラの造形美を楽しむことができる。

アオシマは9月発売予定の「PLAfig. ゴジラ (2023)」で「ゴジラ-1.0」での印象的なゴジラをプラモデル化している。その路線を受け継ぎ、「PLAfig. ゴジラ(1999)」でも体表、ポーズ、ディテールなど各部でこだわた立体化を行っている。その練られた造形は、簡単な塗装でも迫力あるゴジラを作り出すことができる。

TM & (C) TOHO CO., LTD.