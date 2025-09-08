LUNA SEAの真矢(55)が8日、自身のインスタグラムを更新。脳腫瘍を公表した。また、2020年に大腸がんのステージ4と診断され、闘病を続けていたことを明かした。

「LUNA SEAの関係者各位 そして、ファンの皆さまげ LUNA SEAの真矢です。いつもLUNASEAを応援してくださり、ありがとうございます。僕から皆さまにご報告しなければならないことがあります」と書き出した真矢。

「2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」と明かし、「耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と報告した。

「この先、放射線治療に臨もうと思っているところではあるのですが、もし炎症を起こした場合には動けなくなったり、演奏に支障が出たりすることが予想されます」と説明。「そのような状況から、11月8日(土)・9日(日)に開催する『LUNATIC FEST. 2025』は、僕自身が1番信頼を置いている淳士氏にドラムセットに座ってもらい、真矢の代理として叩いてもらいます」と、11月8・9日に開催する「LUNATIC FEST. 2025」でドラマーの淳士が代打を務めることを発表した。

「僕にとっても、LUNA SEAにとっても、応援してくれるみんなにとっても、それが1番納得の行くベストな結論だと思っています」とつづった。「快諾いただいた淳士氏に感謝いたします」と感謝し、「そしてまた、ファンの皆さま、LUNA SEAのメンバーには多大なるご迷惑をおかけしますが、皆さま、今後ともLUNA SEAをよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

「いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します。またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう」と前向きにつづった。

9月27・28日に真矢の出身地である神奈川県秦野市で行われる「秦野たばこ祭」には車椅子で参加予定だという。「あ！たばこ祭には、秦野祭囃し社中の山車のところで車椅子で一緒に参加する予定です。楽しみにしています！9月27日(土)・28日(日)、僕たちの故郷・秦野でお待ちしています」と呼びかけた。「そして11月8日(土)・9日(日)ルナフェスでも、もちろんお待ちしております」と記した。