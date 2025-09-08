牛乳石鹸が贈るフェムケア♡「&fem」新作ミストでデリケートゾーンを快適に

牛乳石鹸共進社が展開するフェムケアブランド「&fem（アンドフェム）」から、この秋、新たに「フェムケアミスト」が登場します。気になるニオイやムレ感、そしてくすみ※1まで、ひと吹きで簡単ケア。天然由来成分と弱酸性処方にこだわり、持ち歩きやすいサイズ感で、日常のどんなシーンでも寄り添ってくれるアイテムです。女性にとって大切な“快適さ”と“自信”をサポートしてくれる新習慣ケア、ぜひチェックしてみてください♡※1 たまった古い角質・皮脂汚れ

牛乳石鹸「フェムケアミスト」の魅力



「フェムケアミスト＜アロマティックブルームの香り＞」は、30mL 1,540円（税込）で新登場。

ローズマリーエキス、ラベンダーエキス、Wヒアルロン酸に加えて、整肌成分のビタミンC誘導体※2を配合しています。

デリケートゾーンのpHに着目した弱酸性処方で、着色料・パラベン・アルコール・石油系界面活性剤フリー。気になるニオイを軽減する香料を用い、外出先でも手軽にケアできます。

小さなバッグやポーチに収まるサイズ感もうれしいポイントです♪

※2 アスコルビルグルコシド（整肌成分）

&femシリーズのラインナップをチェック



「&fem（アンドフェム）」シリーズは、毎日のフェムケアを快適にサポートするラインを展開。

今回のミストに加え、泡でやさしく洗える「フェムケア泡ソープ＜アロマティックブルームの香り＞」は150mLボトルが1,540円（税込）、詰替用150mLは1,320円（税込）。

さらに、美白*ケアができる医薬部外品「フェムケア美白ジェル（30g 1,760円税込）」もラインナップ。

香りはすべて「アロマティックブルーム」で統一されており、シリーズで使うことでより安心感のあるケアが叶います。

*メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ

持ち歩けるフェムケアで自信を♡



フェムケアは特別なことではなく、日常の一部に取り入れるケア習慣へ。

「フェムケアミスト」は、トイレや外出先など、必要なときにサッと使える気軽さが魅力です。大切な予定やアクティブに過ごす一日にも、自分らしく快適でいたい女性にぴったり。

毎日の安心と自信を支えてくれる新しい必須アイテムになりそうです。

フェムケアをもっと身近に、もっと自由に



牛乳石鹸の「&fem」シリーズから誕生した「フェムケアミスト」は、女性が抱えるデリケートなお悩みに寄り添いながら、日々の快適さと心地よさを届けてくれるアイテムです。

泡ソープや美白ジェルとともに、シーンに合わせて使い分けることで、より健やかで前向きな毎日へ。小さな一歩が大きな自信へとつながる、そんなフェムケアをあなたも始めてみませんか？♡