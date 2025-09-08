µÈÂôÎ¼¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤À¤±¤Î²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×½¨ºÍ±Ñ¸ì¶µ»ÕÌò¤Ç½Ð±é¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¸ì¤ë
ÇÐÍ¥µÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿NHK25Ç¯ÅÙ¸å´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê9·î29Æü³«»Ï¡¢·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
üâÀÐ¤¢¤«¤ê±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¾¾Ìî¥È¥¤ÎÉ×¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¾¾¹¾¿ï°ì¤Î½¨ºÍ¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¶Ó¿¥Í§°ì¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ö²¹¤«¤¤¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤é¤¤¸½¼Â¤ä¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â²¹¤«¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¾Ð¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¿´¤Î²¹¤Þ¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤ÎµÓËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»þÂå¤ÎÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤â¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤¹¤Æ¤¤ÊÂæËÜ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯½ñ¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤À¤±¤Î²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ë¤¹¤ë¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Æü¾ï¤Ç´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¡ÊÂæËÜ¤ò¡ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡ÖÂçÈØÀÐ(¤À¤¤¤Ð¤ó¤¸¤ã¤¯)¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä½¨ºÍÌò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½¨ºÍ¤Ã¤×¤ê¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤¤âÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
²ñ¸«¤Ë¤ÏüâÀÐ¤ä¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤Î¤Û¤«¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¼çÂê²Î¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£À½ºîÅý³ç¤ÏNHK¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¤é¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£