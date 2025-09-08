30年以上のキャリアを持つヘアメイクアップアーティストのYUTA.さん。これまでに得た経験と知識をメソッドとしてまとめた著書『今の自分に合うメイクの正解』を、このたび刊行しました。著書で「まず整えるべきは髪・肌・眉のバランス」と主張しているYUTA.さんですが、美容インフルエンサー・櫻田こずえさんも、10年以上試行錯誤して「美しさは総合点」という真理に辿り着いたそう。２人の歩んできた道は異なれど、ある点でしっかり共通していたようで――。

「素敵だな」と思う人を観察してみると…

櫻田：一時期、街で見かけて「素敵だな」と感じた人をよく観察していました。その方の何を見て、自分が美しいと感じているのかを知りたくて。

そうやって観察を続けているうちに、あることに気づきました。それは、美しさは姿勢やファッション、髪型、笑顔といった要素から総合的に作られているということ。

つまり美しさとは「総合点」だったんです。

個々のパーツが北川景子さんのように完璧なのも、もちろん美しいとは思うのですが、笑顔をはじめとして、全体が良いバランスにある方もまた、美しさを感じるということがわかったんです。



今回の対談にあたりYUTA.の著書を読みこんできた櫻田さん

YUTA.：確かに美容において、全体をとらえることはとても大事です。逆に、悩んでいる方の特徴として、小さいところに立ち止まっていることが多いようにも思います。

たとえば、鼻の毛穴だったり、シミだったり。あるいは「眉毛のこの部分が」とか「このパーツが」と、まるで拡大鏡で見ているかのように、細部にこだわる。

その結果として、その細部にばかりお金と時間を費やしてしまいがちです。



櫻田：「小さいところばかり気になる」というのは、まさに過去の私がそう。鼻の毛穴ばかり気にしていました。

でも私も「美しさは総合点」という事実に気づいてから、コンプレックスのあるパーツにばかり執着せず、全体のバランスを意識するようになった気がします。

メイクの仕上がりは70％を目指す？

YUTA.：総合点で「なんかいいかも」と感じさせる人の特徴として、意外に「メイクを完璧に仕上げていない」という共通点があるかもしれません。

逆に、完璧な眉毛、完璧なまつ毛、完璧なアイメイクというと、どこか圧を感じませんか？ 著書の中でも、プロのヘアメイクが実践するメソッドとして＜70％の法則＞を紹介しています。



YUTA.「鏡に映る自分の顔は、他人が見る顔と左右が反転しています。そこで書籍では人から見た自分の印象を確認するために、カメラの設定方法などもご紹介しています」

つまり、完璧なメイクを求めると、それに至らなかった場合、どうしてもやり直しをしたくなる。でも最初から70％の仕上がりを目指せば、ある程度で納得できる分、やり直しの必要がなく、結果として時短にもなる…というもの。

さらに言えば、そのほうが「その人らしさ」が引き立ちます。いわゆる「抜け感」と言われるシャレた印象も覚えたり。別の言い方をすれば、全体の雰囲気として清潔感があったり、健康的でイキイキしているように見えるわけです。

櫻田：全体のバランスを整えて「総合点」を上げるには、まずはどこから手を付ければいいのでしょうか？

YUTA.：ポイントは「髪」「肌」「眉」です。この3つを並行して整えていくだけで、間違いなくシャレた印象になりますよ。

「髪」「肌」「眉」のポイント

YUTA.：まず髪。

髪については、質感を整え、健康的なツヤとハリがあること。その上で、全体のシルエットがロングヘアでもショートカットでも「ひし形」のバランスになることを意識しましょう。



美容インフルエンサー・櫻田こずえさん

長方形のシルエットだと、間延びした印象になってしまいます。また、てっぺんがつぶれていると、詰まった印象に見えたりします。そのため、トップに高さを持たせ、ハチまわり（鉢巻を巻く位置）を抑え気味にして、顔まわりに高さがあると、バランスがとれるんです。

櫻田：年齢を重ねると、シワやたるみが気になるものですが、肌は、どう整えていけばいいですか？

YUTA.：肌で大切なのはツヤとハリ、そして清潔感です。古い角質や毛穴詰まりがあると、肌がくすんで見えて、顔自体が暗く見えたりします。

くすみが気になるときは、毛穴の詰まりを取ったり、角質ケアをしたりしてください。あと、「水分・油分」のバランスを8：2くらいの比率で意識すると、ツヤとハリのある肌に仕上がり、メイク崩れを防ぐことにもつながります。

櫻田：YUTA.さんのメソッドでも、水分と油分のバランスを整えるステップが紹介されていますが、本来、理想的な肌というのは、どんな状態なのでしょうか？

YUTA.：肌にさわったとき、吸いつくような感覚があるのが理想的な状態です。肌にごわごわ感があったり、ちょっと硬さを感じたりすると、化粧水が浸透しにくかったり、メイクのよれの原因にもなったりします。

なので、さわってみて「なんか、もちっとするな」と感じるくらいまで、肌に化粧水をなじませてしっかり保湿することが大切です。

年齢を重ねると、オイルなどで水分の蒸発を防ごうとしがちですが、テカりや、メイク崩れの原因になったりします。まずは水分と油分のバランスを意識してみてくださいね。

櫻田：最後に「眉」のポイントを教えてください。

YUTA．：眉には、はずしてはいけない「起点」というのがあります。それは眉頭、眉山、眉尻の３つ。特に、眉のはじまりである眉頭の位置がはずれてしまえば、間延びした印象になりますし、逆に左右の眉頭が詰まりすぎると、きつい印象に見えたりします。



眉頭の位置 図：harumi（『今の自分に合うメイクの正解』より）

眉頭の位置は、眉間に自分の指で、人差し指と中指を２本（人によっては1.5本くらい）あてて、それを目安にとると、バランスよく見えます。

内面は表情に出る

YUTA.：もう一つ覚えてほしい点として、「内面は表情に出る」という事実があります。それこそ自分の気持ちが、鏡のごとくその顔に映しだされます。

表情のほとんどは無意識につくられるからこそ、その人が抱えてきた感情が表情に映し出される。つまりメイクで外見を整えるだけでは、心からの美しさを引き出すことがでないのです。

ですので、櫻田さんのように「内面」と「外見」の両方を磨くことが大切だと思います。よく「笑顔になると、人はきれいになる。きれいになると、人は笑顔になる」と聞きますが、それは本当なんです。

櫻田：別の記事でも話題に出ましたが、私の場合「自分はブスだ」という自己定義を手放せないまま、美人になる努力を始めました。だから、心と言動が真逆の方向に走り始めてしまって…。自分と仲が悪いどころか、決裂していました（笑）。それで心を病んでしまったり。

もしきれいになりたいという気持ちがあるのなら、「私なんて」とか「もうおばさんだし」という自虐はやめて欲しい。自分への悪口は、自分との関係性を悪くするだけにすぎませんから。

一方で、ご自身の外見に強いコンプレックスがある方ほど、伸びしろは大きいと思います。私自身がそうでしたが、気持ちの持ち方で美しさを台無しにしている分、気持ちを変えれば、見た目も大きく変わりやすい。

なんだか、自己啓発のような話になっているかもしれないですね。

YUTA.：メイクや美容って、究極の自己啓発だと思っているんです。多くの自己啓発書に「やっぱり行動することが大事」と記されているように、まずは「やってみること」がやはり大切です。

話題にあがった「自撮り」や「内面を磨く」のもそうですが、実際に行動してみることで、変化を感じられるようになります。そして、継続していくこと。メイクも美容も、継続してこそ、変化につながっていく。すると、メイクと美容には、魔法のように人生を変えるチカラがあることを実感するはずです。



年齢を重ねると、家事や仕事などに追われて、どうしても自分のことをあと回しにしがちです。自分らしく輝き続けるためにも、自分のことをもっと大切にしてほしいと思います。