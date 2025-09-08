『原神』×「スシロー」がコラボ！ ミニフィギュア付きメニューや限定すし皿がもらえるキャンペーンを展開
マルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神（げんしん）』と「スシロー」によるコラボ企画が、9月10日（水）から、全国の「スシロー」店舗で開催される。
【写真】超かわいい！ 抽選で500名に当たる「コラボ限定すし皿4枚セット」
■限定グッズが盛りだくさん
二度目の開催となる今回のコラボテーマは“観月の宴”。期間中は、コラボ限定ピックやカードなどが付く商品が登場するほか、抽選でコラボ限定グッズが当たるSNSキャンペーンなどが実施される。
コラボ限定ピック付きの寿司は、ピリ辛ユッケだれとまろやかなマヨを合わせたソースが相性抜群の「サーモン中巻」や、えびとうなぎにアボカドとチーズマヨをのせて、提供前に炙る「えび＆うなぎアボカドチーズマヨ炙り」をはじめ、岩元素キャラクター“ゴロー”のビジュアルカラーをイメージした「醤油ラーメン」がゴローのコラボ限定ピック付きで復刻する。
また、コラボ限定ステッカー付きのデザートでは、ケーキトップにミントカラーの波紋を入れて風元素キャラクター“夢見月瑞希”をイメージした「苺ミルクムースケーキ」が新登場するほか、水元素キャラクター“珊瑚宮心海”のカラーをイメージした「ソーダミルクパフェ」も復刻。ちなみに、コラボ限定ピックまたはステッカー裏面の二次元コードにアクセスすると、ゲーム内で使用できるアイテムがもらえるという。
さらに、「天然本鮪6貫盛り」に付属するコラボ限定メタリックカード裏面の二次元コードにアクセスすると、名刺の飾り紋「祭典・マグロとシャリ」とゲーム内で使えるアイテムがもらえるほか、抽選で500名に「コラボ限定すし皿4枚セット」が当たるキャンペーンへの参加が可能。
加えて、前半9月10日（水）から「コラボ限定ミニフィギュア」、後半9月17日（水）から「コラボ限定クリアボトル」が付属するソフトドリンクや、前半に「コラボ限定エコバッグ」、後半に「コラボ限定アクリルスタンド」が付いてくる持ち帰り商品も提供する。
そのほか、『原神』の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗を札幌山の手店（北海道）、秋葉原中央通り店（東京都）、栄店（愛知県）、福岡神松寺店（福岡県）、池袋駅東口店（東京都）、ミューザ川崎店（神奈川県）、難波アムザ店（大阪府）、道頓堀店（大阪府）の合計8店舗で開催。『原神』の世界観に存分に浸れる、ファンにはたまらない期間となっている。
【写真】超かわいい！ 抽選で500名に当たる「コラボ限定すし皿4枚セット」
■限定グッズが盛りだくさん
二度目の開催となる今回のコラボテーマは“観月の宴”。期間中は、コラボ限定ピックやカードなどが付く商品が登場するほか、抽選でコラボ限定グッズが当たるSNSキャンペーンなどが実施される。
また、コラボ限定ステッカー付きのデザートでは、ケーキトップにミントカラーの波紋を入れて風元素キャラクター“夢見月瑞希”をイメージした「苺ミルクムースケーキ」が新登場するほか、水元素キャラクター“珊瑚宮心海”のカラーをイメージした「ソーダミルクパフェ」も復刻。ちなみに、コラボ限定ピックまたはステッカー裏面の二次元コードにアクセスすると、ゲーム内で使用できるアイテムがもらえるという。
さらに、「天然本鮪6貫盛り」に付属するコラボ限定メタリックカード裏面の二次元コードにアクセスすると、名刺の飾り紋「祭典・マグロとシャリ」とゲーム内で使えるアイテムがもらえるほか、抽選で500名に「コラボ限定すし皿4枚セット」が当たるキャンペーンへの参加が可能。
加えて、前半9月10日（水）から「コラボ限定ミニフィギュア」、後半9月17日（水）から「コラボ限定クリアボトル」が付属するソフトドリンクや、前半に「コラボ限定エコバッグ」、後半に「コラボ限定アクリルスタンド」が付いてくる持ち帰り商品も提供する。
そのほか、『原神』の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗を札幌山の手店（北海道）、秋葉原中央通り店（東京都）、栄店（愛知県）、福岡神松寺店（福岡県）、池袋駅東口店（東京都）、ミューザ川崎店（神奈川県）、難波アムザ店（大阪府）、道頓堀店（大阪府）の合計8店舗で開催。『原神』の世界観に存分に浸れる、ファンにはたまらない期間となっている。